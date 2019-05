Paro nacional: kioscos de Paraná "no dejarían de cargar la SUBE"

Recordemos que los gremios disidentes de la CGT, cuyo referente es Hugo Moyano, y las tres vertientes de la CTA convocaron a un paro general el 30 de este mes, "en rechazo a la política económica del Gobierno", que según Moyano está "despedazando el trabajo argentino".



En consonancia con esa medida, los kiosqueros del país anunciaron que se sumarán a la protesta general. Por ello, desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) sugirieron a los comercios minoristas no realizar cargas virtuales durante el 29 y 30 de abril. La medida alcanza a recargas de tarjeta SUBE y saldo telefónico.



Elonce TV consultó en los comercios de la Terminal de Ómnibus de Paraná respecto de la incidencia de la medida. Se indicó a nuestro medio que "trabajarían normalmente", no adhiriéndose a lo propuesto a nivel nacional.



Vale aclarar que en la Terminal de Ómnibus, por ventanilla, se podrán realizar cargas de SUBE en los horarios habituales, de 5:30 a 21. No obstante, se mencionó que las cargas van a depender de los límites establecidos por día, desde Nación.



Pese a que por el momento no está confirmada la adhesión en los comercios de Paraná a la medida, se aconseja a los usuarios del transporte público y del servicio de cargas telefónicas anticiparse al paro y aprovisionarse con anterioridad al comienzo de la semana próxima. Elonce.com.