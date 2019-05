Estudiantes de Uader marcharán para reclamar edificio propio

La Asamblea Interclaustros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) convocó a una concentración para el jueves 25 de abril a las 17 en la esquina de Urquiza y Corrientes, para luego movilizar a Casa de Gobierno.



Integrantes de la Asamblea Interclaustros recordaron que el edificio propio se reclama "desde hace años" y lamentaron que "a lo largo de 19 años jamás tuvieron la voluntad política de garantizar este derecho básico", supo APF.



"Hoy día nos encontramos con avasallamientos como el desalojo de compañeros de sus edificios (por decisiones unilaterales), cátedras que se superponen, falta de concursos para docentes, condiciones de cursados indignas: sin bancos, sillas, ventiladores, baños cerrados o no higiénicos, aulas sobrepobladas (dejando sin cobertura de seguro)", cuestionaron.



"¿Qué sucedió con el dinero supuestamente destinado al edificio propio?", se preguntaron y, entre otros puntos, exigieron "que se democratice la información".



"Fuera a las gestiones que aprueban recortes silenciosamente, fuera los gobiernos provinciales que aprueban estas políticas de ajuste", remarcaron además. Documento A continuación se transcribe el texto completo de la convocatoria a la movilización del 25 de abril:



"Desde hace años los estudiantes de Uader venimos reclamando por nuestro edificio. A lo largo de 19 años jamás tuvieron la voluntad política de garantizar este derecho básico, y es así como hoy día nos encontramos con avasallamientos como el desalojo de compañeros de sus edificios (por decisiones unilaterales), cátedras que se superponen, falta de concursos para docentes, condiciones de cursados indignas: sin bancos, sillas, ventiladores, baños cerrados o no higiénicos, aulas sobrepobladas (dejando sin cobertura de seguro).



Exigimos que se democratice la información; ¿Qué ocurre con el presupuesto universitario, ¿Qué sucedió con el dinero supuestamente destinado al edificio propio?



No queremos más demagogia de las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales. Anibal Sattler, María Gracia Benedetti y Gustavo Bordet son responsables de las condiciones que los estudiantes tenemos hoy en día, de los ajustes que sufrimos y responsables de callar ante las políticas de ajuste del gobierno nacional. No nos olvidamos de las gestiones anteriores, quienes dejaron allanado el camino para que sus sucesores hagan y deshagan a su antojo con la educación pública.



El ex gobernador Urribarri prometió en 2011 que en un año y medio estaría completa la primera etapa del campus, y aquí seguimos esperando. ¿Hasta cuándo van a seguir apelando a nuestra paciencia? Nos quieren sumisos y callados. Desde la asamblea UADER en lucha sabemos que el camino es la organización de las bases, y la lucha en las calles.



Fuera a las gestiones que aprueban recortes silenciosamente, fuera los gobiernos provinciales que aprueban estas políticas de ajuste.



Siempre organizados y en lucha, saldremos a la calle a reclamar lo que por derecho nos corresponde. Si ellos no nos quieren escuchar, haremos que la sociedad se agite con nuestra organización y tomaremos nuestros derechos por asalto".