En centros de salud inició la inmunización contra la gripe a pacientes de riesgo

Vacunación antigripal

Ante el descenso de las temperaturas, desde el Centro de Salud "Selig Golding", ubicado sobre avenidas Ramírez y Laurencena, en Paraná, confirmaron que ya están vacunando contra la gripe a pacientes con factores de riesgo y reiteraron las recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades virales o bacterianas."Ante las baja de temperaturas,, no calefaccionar demasiado las viviendas para no `chocar´ con un frió externo que afecte la salud", detalló a, el Dr. Luciano Mildemberger.Si bien el médico aclaró que "los cambios de temperatura son inevitables", instó a "abrigarse, taparse la nariz y la boca, que son las fuentes de contagio, además de ventilar las viviendas, y por las noches, apagar velas y braseros a fin de evitar incendios o intoxicaciones"., por eso, se recomienda ventilar y que circule aire por la habitación para impedir la reproducción de ciertos microorganismos; no obstante,porque el contacto y vía respiratoria con las vías de contagio", remarcó el especialista.Más adelante, el médico hizo hincapié en la, algo que es muy frecuente porque uno empieza tomar antibióticos ante cualquier síntoma gripal".Fue por eso que, ante cualquier síntoma, instó a acercarse al centro de salud, también para,En la oportunidad, comentó que "la gripe A sigue existiendo pero ya se cuentan con otros recursos para afrontar esa epidemia que fue en 2009".Mildemberger confirmó aque, esta semana, al centro de salud llegaron las dosis de vacunas antigripales, y por el momento, aclaró al respecto.En ese sentido comentó que, "oficialmente, aún no está autorizada la implementación del plan de vacunación, el que comenzaría este lunes pero todavía no hay nada oficializado".