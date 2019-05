Analizaron implicancias regulatorias de la bioimpresión 3D

En el Centro Comercial e Industrial de Paraná se llevó a cabo una jornada de Bioimpresión 3D organizada por el Instituto para la Investigación en Entre Ríos.Marcia Cabas, encargada del área de Ética del Instituto para la Investigación en Entre Ríos, dijo aque "buscamos dar soporte desde nuestras tres áreas, una de las cuales es el de capacitaciones, a las investigaciones biomédicas que se realizan dentro de la provincia. Esta actividad es realizada junto con ADEN, una empresa de Córdoba. La primera actividad es una jornada seminario sobre bioimpresión 3D e impresión 3D en el campo de la investigación. Luego se hace un café-debate donde se tratarán por primera vez las implicancias regulatorias que tiene esta tecnología"."Actualmente no está regulado en el país el uso de la bioimpresión y esta actividad es un puntapié para arrancar el debate sobre las implicancias regulatorias que tendría", agregó.Por su parte, Andrés Cabas, encargado del área de Monitoreo del Instituto para la Investigación en Entre Ríos, explicó que "tuvo una repercusión mucho mayor de la que esperábamos. Tenemos gente de todo el país y de Uruguay que nos han preguntado porque es algo que no hay en muchos lugares. Para nosotros es muy importante porque estamos dando un puntapié a debatir sobre estos temas. La tecnología siempre va más rápido que la normativa"."Hay que analizar la parte normativa y ética para avanzar con más confianza y a pasos más firmes", indicó.En tanto, Adén Díaz Nocera, director de Life SI, explicó que la bioimpresión 3D "es una experiencia relativamente novedosa donde se utiliza la tecnología de impresión 3D pero en este caso con materiales biológicos. Apunta a futuro a la fabricación de órganos artificiales biológicos, pero a través de la impresión 3D"."El procedimiento es como tener una jeringa con algún material biológico con células incorporadas adentro y tener la posibilidad de imprimir en 3D con esa jeringa. Esa pieza que vamos a imprimir puede ser para un paciente específico o un órgano, que es lo que finalmente se busca lograr. Esto todavía está en investigación, tiene mucho camino por recorrer pero es una cuestión disruptiva que rompe paradigmas, como el de la donación de órganos", manifestó."Se busca generar un órgano artificial pero biológico para personas que necesitan trasplantes. Se busca generarlo con células del mismo paciente. No se necesitará un donante porque se fabricará y disminuimos la probabilidad de rechazo porque son células del mismo paciente", finalizó.