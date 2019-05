Sufrió un socavón en su vivienda y le desapareció el living

"Se desmoronó el piso del living", así de categórica fue Ramona al relatar lo ocurrido en su vivienda de calle Austria al 1600, de Paraná, entre Don Bosco y Rondeau.En diálogo con, indicó que junto a su familia notaron que "se empezó a bajar y cuando mi hijo lo golpeó un poquito y se hundió todo". Afortunadamente no hubo lesionados, "sólo lo material", que no es poco.Ramona dio cuenta que lo ocurrido en su vivienda "es producto de la gran vertiente que hay, el agua busca el arroyo y ha pasado por ahí, por un viejo pocito que había. Ahora media casa ha socavado, jamás imaginamos que iba a pasar algo así".La municipalidad les colocó una bomba para que desagote y puedan conectar la cloaca, "pero se llena a cada rato. La verdad que no sé cuál es la solución. Hemos hecho muchas consultas, uno dice una cosa, otro dice otra mientras tanto el agua no perdona, sigue viniendo. ¿Qué hacemos con la vertiente?", se preguntó.La mujer mencionó que es la única casa en el barrio que ha tenido este problema de socavón, pero otras viviendas también sufren las consecuencias de la vertiente "y se llenan de agua"."Hace más de 40 años que venimos pidiendo el arreglo del arroyo Colorado y nunca tuvimos respuestas, de ningún gobierno y ya han pasado varios. Todos han prometido paredes, entubamiento pero no hacen nada y saben nuestra dirección porque pagamos los impuestos", dijo finalmente Ramona.