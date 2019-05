El testimonio de una ex empleada del jardín "escrachado": "No me sorprendí"

Video: "Escrachan" a jardín maternal por dejar a bebito en un patio y bajo la lluvia

La situación que llegó a colmar su límite

Ofrece su testimonio como ayuda

Else suma a la polémica desatada tras la difusión de un video en el que se podía ver un bebito, que tendría menos de un año, y que se encontraba en una sillita, mientras lloraba incesantemente., la joven que se desempeñó en la institución educativa hace unos cinco años atrás, cuando tenía 19 años.Se recordará que en las imágenes se observaba al pequeño bajo una galería, a pocos centímetros de la lluvia que se precipitaba en ese momento.y no tenían otra forma de estimulación", rememoró la joven que prefirió no mostrar su rostro ni dar a conocer su identidad.. Y era común que cuando llegaba un padre a buscarlos, decían, `vino el papá de fulanito, dale pasale un trapo en la cara´, y se agarraba una toallita que hubiera por ahí para devolver al nene limpio", reveló la mujer que se desempeñó en el maternal denunciado.Si bien aclaró que, si recordó que los niños solían estarEn la oportunidad, la ex auxiliar en el jardín reveló cuál fue la situación puntual que le hizo decir `hasta acá llego´, porque, según justificó, no quería ser "cómplice"."Fue cuando, denunció."Le decía `dale, comé; vas a comer´ de muy mala forma,", alertó.Asimismo, mencionó que un nene con un trastorno autista y otro con síndrome de Down, "no participaban en el colectivo de las actividades ni tampoco trataban de incluirlos". "Era una forma de destrato, de aislarlos", subrayó, al tiempo que calificó: "No era justo, porque no los estimulaban de ninguna manera. No todos eran tratados de la misma manera".La joven sostuvo anteque pretende "reivindicarse" al denunciar lo que no se animó en aquel momento y sumar su testimonio a los padres que quieran iniciar acciones contra las responsables del jardín."Me gustaría que ese Jardín no funcione más, o que lo haga como debería ser porque tampoco sé hasta qué punto eso es controlado, y, manifestó.