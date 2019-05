"Sanador" asegura que curó a un vecino enfermo de cáncer

"El que no quiera creer que no crea, pero los pacientes están vivos", pronunció a, Catalino Miño, un hombre oriundo de San Benito, quien se calificó como "un iluminado de Dios".El "sanador" asegura que en nueve años ya curó a 464 personas enfermas de cáncer a través de la imposición de manos.Sus declaraciones fueron pronunciadas este Viernes Santo en el marco de la tradicional recorrida por las Siete Iglesias.De hecho, a Miño lo acompañaba Sergio Pinto, un vecino al que le diagnosticaron cáncer de estómago y el que sostiene que, "tras 15 días desapareció todo lo que tenía"."Yo había comenzado los tratamientos, y en 15 días me curé. Los médicos dicen que hay cosas que no se explican", acotó Pinto al respecto.