Dislexia: La importancia de la detección temprana para evitar frustraciones

Video: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dislexia?

La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión. Algunos de los síntomas son el retraso para aprender a hablar y leer, y la dificultad para aprender nuevas palabras.La mayoría de los niños con dislexia puede salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada.En la provincia de Entre Ríos funciona la asociación civil "Los Sueños No Se Leen - Dislexia Entre Ríos" , que trabaja para acompañar a las familias de aquellos niños que sufren esta dificultad.En declaraciones al programade, Fernanda Durán, secretaria de la Asociación, contó que hace tres años surgieron como una agrupación de madres y desde hace un año lograron la personería jurídica. Además hizo un repaso sobre qué es la dislexia y la importancia de una detección a tiempo."La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, hereditaria y persistente. Afecta la lecto escritura y también puede afectar la parte matemática (discalculia)", señaló.Los primeros signos de alerta comienzan en la etapa del jardín de infantes. "Por ejemplo cuando el niño no recuerda el nombre de la maestra a pesar que está todos los días con ella, tampoco los nombres de sus compañeritos y utiliza referencias para hablar sobre ellos":La Dislexia es diagnosticada por una psicopedagoga, "recién después de dos años de estar en contacto con la lecto escritura. Antes se pueden tener indicios y es ahí donde radica la importancia de una detección temprana, para que el niño no se frustre en los primeros años del nivel primario y tenga que trabajar en el aula", señaló Durán.En tal sentido, aclaró que la Dislexia, "no es una enfermedad" sino una condición de origen neurobiológico, no se cura ni se toman medicamentos para tratarla. "Es para toda la vida, y con la ayuda de terapias con la psicopedagoga por ejemplo, se van subsanando aquellas dificultades donde tenemos que mejorar algo".