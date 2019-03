UPD 2019: Secuestraron más de 30 carros de supermercado con bebidas alcohólicas

Como todos los años, estudiantes que inician el último año del nivel secundario, se concentraron en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana para los festejos del UPD: Último Primer Día de clases.En declaraciones al programade, el Jefe de la Policía Departamental de Paraná, Marcos Antoniow hizo un balance del operativo de seguridad implementado por las Comisarías Primera y Octava y destacó el comportamiento de los jóvenes."Los controles eran para que el ingreso de los estudiantes sea sin alcohol y se cumplió en buenos términos", afirmó el Comisario y dio cuenta que "durante la noche, hubo 7 traslados al hospital San Martín por ingesta de alcohol que venía de la previa". Todos son menores de 17 años, entre ellos una mujer.En tal sentido, indicó que otro joven debió ser derivado desde la zona del balneario municipal al nosocomio local ya que presentada "escoriaciones y un golpe en el rostro". El muchacho lesionado dijo no saber si se había caído o qué le pasado.Antoniow mencionó que "a las cinco se cortó la música y comenzó la desconcentración de los jóvenes por los diferentes corredores. El comportamiento de los chicos estuvo bien".Respecto al operativo, indicó que fueron afectados unos 150 efectivos en la costanera, independientemente de los servicios de guardia. Y recordó que este domingo está previsto repetir el operativo, ya que habría nuevos festejos por parte de aquellos estudiantes que hoy no comenzaron las clases por el paro docente.Finalmente Antoniow opinó que respecto a otros años, este 2019 el festejo por el UPD "se vio más aplacado en cuanto a que años anteriores, los jóvenes ingresaban con bebidas alcohólicas y botellas de vidrios, y desde que se prohibieron, los festejos son más tranquilos. Nosotros partimos del slogan que se puede festejar sin alcohol y si bien algunos jóvenes no lo entienden, los resultados están a la vista". Y remarcó que cuando no había controles en el consumo de alcohol, "se registran hechos de violencia, arrebatos y agresiones entre los adolescentes".