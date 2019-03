Último día para completar el kit escolar: "Los papás buscan precios, y reciclar"

A pocas horas del inicio del Ciclo Lectivo, y durante este martes feriado por Carnaval, hubo librerías optaron por abrir sus puertas. Lo hicieron para colaborar con aquellos padres que esperan hasta último momento para completar los kits escolares, pero sobre todo, porque no pueden permitirse bajar la persiana durante tantos días."Abrimos para ayudar a la gente que hasta último momento está terminando de armar su mochila y viendo lo que le falta para completarla, y por los que recién están cobrando sus sueldos", aseguró a, Patricia Ceballos, responsable de librería Ariadna, ubicada sobre Avenida Ramírez 1158, en Paraná."La situación está muy difícil. Y el beneficio no es solo para el cliente, sino que a nosotros también nos ayuda para que el feriado no sea tan largo porque, por cómo están las ventas, el negocio no puede estar dos días cerrados", reconoció la comerciante.En la oportunidad, comentó que, "los clientes llegaron en forma discontinua". "Desde diciembre, vienen comprando de a un cuadernito", señaló, al aclarar que "cuesta completar la lista escolar"."El aumento de precios fue progresivo", indicó, al tiempo que subrayó: "Hay variedad de precios, y cosas muy lindas que a los chicos también les atraen"."Los papás buscan precios, y también reciclan: negocian la carpeta o la cartuchera nueva que el nene quiere, y reciclan el resto para abaratar los costos finales", reveló al respecto.En la oportunidad, señaló que, "sin tener en cuenta las mochila", un kit escolar de primera marca para la escuela primaria ronda los 700 pesos; y para secundaria, desde 600 pesos.