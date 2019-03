Más postales de los carnavales de antaño: Historias, anécdotas y fotos

"Los carnavales de ahora no son como los de antaño", coincidieron vecinos de Paraná. Fue tras la producción deque evocó las "antiguas épocas" con el único objetivo de esbozar una gran sonrisa ante la memoria de las celebraciones que nuestros padres y abuelos vivieron."En Corrientes, salíamos en camionetas a tirar bombuchas por la ciudad. No se salvaba nadie", bromeó."Los carnavales de antes eran baldes, tarros, bombuchas con barro. Y los fabulosos corsos de calle Intendente Bertozi con máscaras, matasanos médicos un tantos", comentó Rosana."Lo mejor época fue en el ´75 cuando los bailes de carnaval eran club en Avenida Ejercito", aseguró Nélida Luggren.Así eran los corsos en San Agustín. "La mafia de los aromos"."Lindos recuerdos de carnaval era salir con un balde lleno de bombuchas a mojar a las chicas y una anécdota fue cuando laburando de cartero me tiraron un baldazo de agua de una terraza", evocó Yamil."Cuando era chica jugaba al carnaval con baldes con todos los vecinos de calle Panamá entre Catamarca y Santiago del Estero y a la noche el corso era en calle Intendente Bertozi en el club Sportivo Urquiza", contó Silvia Cabrera.Comparsa "Irupe" de barrio Consejo. Año 95/96"A esta foto la encontré una donde mi mamá Lela y abuela Josefa y tíos jugaban en calle Sud América. Que hermosura, que tesoro está foto. Hoy mi viejita tiene 83 años y en esta tenía unos 16", rememoró al hacer hincapié en "los baldes" con los que se divertían en carnaval."Yo recuerdo jugar al carnaval con amigos en el barrio se nos terminaba el agua y nos tirábamos con el tarro y nadie se enojaba. Y a la noche, ir a bailar a la Universitario, era la "U", a jugar con agua. Nos purificada, era otra juventud, sana y nos divertíamos. No cambio mis carnavales y juventud", rememoró Haydee de Bajada Grande pero nacida en La Picada."Que lindo recuerdo en los corsos de San Agustín"."En calle Don Bosco y Pasaje Escappelato, entre vecinos, jugábamos con bombuchas con agua con barro. Y hacíamos joditas para la gente que pasaba. Siempre había uno que caía. Ahora, mis hijos juegan con bombuchas pero no es lo mismo que antes", comparó Paola."Las conchetas de san Agustin!!! Hace 20 años. Grandes recuerdos"."Antes jugábamos al carnaval con baldes entre vecinos. Era muy divertido", dijo Inés."Este era el carnaval en mi infancia-adolescencia. Mi padre tenía una murga Juventud Alegre en la cual participamos todos sus hijos y se organizaba en calles Pringles y Ramírez", contó Victoria."Subíamos a la casa de mi tía Chica Scalvinoni en calle Urquiza entre Monte Caseros y 9 de Julio y cuando pasaban los tranvías, desde el balcón les tirábamos globos con agua a los pasajeros. Los hacíamos a la siesta cuando los adultos dormían", rememoró Ana Villagra, en relación al año 1.964."Esta foto es del ´85. Un carnaval de barrio, sobre calle José ingenieros. De acuerdo a lo que comentó Graciela, quien envió la foto, el bebé que sostienen en brazos, es Facundo Vera (camarógrafo de)."Yo jugaba a carnaval con todos los chicos y grandes del barrio. Nos llevaba mi cuñado, Tito González, en el camión con tachos de 200 litros y bombuchas. Recorríamos la ciudad. Esa época era hermosa. Ahora, si salís a mojar a alguien, te matan", remarcó Coca de Ramírez sur.El recuerdo de nuestra infancia en carnaval cuando hacíamos polleritas con bolsas de leche. Las mujeres bailábamos y los varones tocaban tambores hechos con bidones de jugo de 5 litros, y dábamos vuelta manzana. Un hermoso recuerdo", rememoró la familia Tarabini de barrio Anacleto Medina. Según comentaron, por aquellas épocas tenían entre 6 y 12 años, y hoy ya pasan los 40.