Fotos y video: El temporal generó destrozos en Paraná

Paraná Renovaron el alerta por tormentas intensas

Video: Temporal generó destrozos en Sala Mayo

El temporal que se registró esta madrugada en la ciudad, generó inconvenientes en distintos sectores. Las fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, ramas y otras complicaciones.En tanto, se supo que la lluvia hizo desbordar desagües e inundar algunas calles de la capital entrerriana.En el sector del Puerto, donde se desarrolla la feria de emprendedores, el viento generó destrozos en las carpas. Asimismo, estallaron algunos vidrios de la Sala Mayo. No obstante, pese a ello, no se suspende la feria, ya que en el interior de la sala no hubo inconvenientes.Además, en calle Corrientes y La Paz la fuerza del agua movió varios autos y los dejo a 45 grados. Se pudieron ver varios conteiner volcados.