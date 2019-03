Club Peñarol organiza un partido a beneficio de jugador que sufrió un ACV

Club Atlético Peñarol prepara un partido solidario a beneficio de Gonzalo Elías, de 17 años. Será el miércoles a las 19.30.



Chulo González, explicó a Elonce TV que "el club se caracteriza por ser solidario. Gonzalo es actual jugador de la categoría sub17 de Peñarol. Tuvo un ACV y hay que hacerle una cirugía porque le salió un tumor detrás de la nariz".



"Esta jornada solidaria es para recaudar dinero y ayudar a su familia, que tiene que viajar a Buenos Aires y mantenerse. Su mamá perdió el trabajo por cuidarlo. En el último partido recaudamos más de 10 mil pesos", comentó.



Víctor "Diablo" Müller, indicó que "el día que me comentaron de este evento no dudé en ponerme a disposición y a las órdenes de ellos para poder ayudar porque es algo muy importante para el chico. Es un jugador de fútbol, me pongo en sus pantalones y ahora trabajamos para hacer este partido. Necesitamos que la gente nos acompañe". Elonce.com