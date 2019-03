Repercusiones del discurso de Varisco tras la apertura de sesiones en el Teatro

Se realizó la apertura de sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante de Paraná, encabezada por el intendente Sergio Varisco. Elonce TV recabó la opinión de funcionarios que presenciaron el discurso del mandatario municipal., indicó que "después de pensar largamente con nuestro bloque si asistir o no asistir, entendimos que una vez más recaía en nosotros tener que resguardar la institucionalidad como hemos hecho todos estos años. Entendimos que esta vez no podía ser la excepción por ser la última, por ser el último mensaje del intendente"."Sobre su mensaje no albergábamos mucha expectativa porque ha sido recurrente en los últimos años. Este año repitió lo que había dicho en 2018, que había sido una copia de lo del 2017 y que empezó diciendo que iba a hacer en el 2016. Vinimos más que nada para resguardar esa institucionalidad. La percepción de la realidad no es la que viven los vecinos diariamente. Tenemos mucho por profundizar, por discutir. Las vamos a seguir denunciando", resaltó., dijo que "este es el juego democrático más pleno. Que los gobernantes den cuenta de sus actos y además les cuenten a sus vecinos qué es lo que van a ejecutar en lo que resta de su mandato es un acto de transparencia y de previsibilidad. Los vecinos muchas veces necesitan saber qué pasa con sus recursos materiales, económicos y la acción política destinada a transformar sus vidas"."El intendente ha tenido un discurso muy humano, muy cierto, muy poco marketinero. Contó cómo se vive la ciudad, cómo se ha trabajado para que la misma conserve el carácter que hoy tiene, pero además saber en qué dirección caminamos y lo que vamos a desarrollar en lo que queda. No solo son obras, sino trabajar en inclusión social, que es un tema que nos devela y que hemos ido intensificando a lo largo del año", agregó.