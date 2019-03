Ahora, el cura Leo Yacob lanzó una advertencia sobre una serie de Disney

Después de los sucesos televisivos de Violetta y Soy Luna, Disney Channel se enfrentó a la necesidad de producir una nueva serie que replicara el suceso de aquellas pero que además anclara en la nueva realidad de su público, los adolescentes.Así surgió Bia, una serie que trabaja primordialmente con redes sociales y que refleja la vida de adolescentes que no encajan en los cánones tradicionales, indicó. Se habla de bullying, incluye a una protagonista de estética andrógina, pero además incluye a una pareja gay, las youtubers colombianas Calle y Poché.La novedad escandalizó a una publicación confesional de Colombia, Razón y Fe, que rotuló a Bia como una "serie pro homosexual"."El que los productores de la serie planeen conectarse con sus televidentes a través de las redes sociales, abriría la puerta para que se convierta en una plataforma de adoctrinamiento, reclutamiento y movilización de los adolescentes alrededor de la agenda gay, con la excusa de educarlos y sensibilizarlos sobre ´inclusión´ en materia LGTB", indicó la publicación.La nota de Razón y Fe fue posteada en su muro de Facebook por el cura entrerriano Leonardo Isidoro Yacob, actual párroco de Santa Elena.

El cura Yacob publicó en Facebook: "Para estar atentos. A lo que no glorifica a Dios y no dignifica al hombre no le hemos de dar nuestro tiempo, nuestra atención. Amemos a todos sin distinción, no seamos complacientes con el pecado, sí infinitamente misericordiosos con el pecador. Padres, han de cuidar las conciencias de sus hijos. Este de Disney y otros programas de televisión atentan contra la verdad y el bien, confunden y engañan".Antes, el sacerdote había alertado sobre la "sovietización" de la educación al cuestionar los programas de educación sexual oficiales. "La sovietización de la educación avanza contra Dios y la familia, por lo tanto se hacen enemigos de la Patria", planteó el cura Yacob."La educación sexual con perspectiva de género no es compatible con la realidad, es instrumento de una ideología que quiere imponer su visión sobre la realidad y hacer de ella un modo de justificar sus desvíos", planteó el cura Yacob.