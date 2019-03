Balneario Thompson: realizan un espigón de unos cien metros

Se comenzó con el trabajo a principios de año. Se sacó el barro que se depositó por la creciente. El espigón se realiza para que los residuos salgan un poco más lejos, para no contaminar la costa", aseveró aAriel, trabajador de la comuna.Los trabajos se realizan con material que se va reciclando de obras de la ciudad.La gente "puede caminar hacia dentro del río; podrán sentarse a tomar unos mates a la tardecita".Al mismo tiempo, el trabajador manifestó que "busca concientizar de que la comunidad no tire residuos a los arroyos, para que no queden depositados en la costa. Hay cestos, pedimos que los utilicen, que no tiren los residuos al agua".