Bromeó con casarse "el 29 de febrero" y ya cumplen 55 años de matrimonio

Una promesa de casamiento en año bisiesto

La clave para un amor para toda la vida

Video: Elsa y Ramón cumplen 55 años de casados

"El 29 de febrero me caso", dijo él, hace más de medio siglo. Lo hizo sin percatarse que al año siguiente de aquella promesa era año bisiesto.Elsa y Ramón celebran este jueves, 55 años de casados. Para el sábado está prevista la fiesta, en un íntimo encuentro con familiares y amigos, pero antes, compartieron su historia de amor con"Nuestra historia de amor comenzó allá por 1964 y un año después nos casamos. Nos conocimos en un cumpleaños y desde ahí comenzamos a transitar este camino al que llegamos hasta hoy", contó ella a"Yo me enamoré de su forma de ser. Cuando la conocí tenía un batón como el que usaba mi mamá. Y me enamoré", sintetizó."El noviazgo fue una etapa muy feliz. Solo tenía tres días a la semana para la visita y la mamá salía al lado", rememoró Ramón.Fruto del matrimonio, tuvieron cuatro hijos, nueve nietos y 12 bisnietos.Desde su casa ubicada en calle Vicente del Castillo, en Paraná, el feliz matrimonio contó cómo surgió la propuesta de casamiento y cuáles son las claves para continuar con la relación a lo largo del tiempo.El hombre reveló que la propuesta de matrimonio "fue muy sencilla", pero no por eso menos interesante, con lo cual, digna de ser contada."Yo llegué un día y no la encontré; estaba en la casa de la vecina. Entonces le dije a la que fue muy suegra, `ella no sabe que yo tengo que venir hoy´, a lo que me responde: `Ud. para mandarla a ella tiene que casarse´"."No se haga ningún problema, me voy, pero el 29 de febrero me caso", fueron sus palabras. A lo cual, entre risas, reconoció: "Y no me había fijado que al año siguiente, el almanaque traía 29 días para febrero"."Al año siguiente nos casamos, el 28 por civil y a la tarde fuimos a comprar los muebles porque ni eso teníamos. Fue de sorpresa", rememoró Ramón.Elsa, por su parte, confesó: "Yo estaba nerviosa, como toda novia. Esperaba y me ilusionaba".El 29 de febrero dieron el "sí, quiero" en la Iglesia."El amor, la tolerancia, la paciencia. Cuando uno habla, el otro se calla. Hemos vivido muchas cosas, buenas y malas, como cualquier matrimonio pero nunca pegamos el portazo y armamos el bolso", reveló ella en relación a las claves para mantener la relación a lo largo del tiempo.A lo que él, por su parte, resumió: "Yo soy como José Vélez, hombre de una sola mujer".Finalmente, el feliz matrimonio dejó un mensaje a las parejas que recién comienzan una relación, a las que aún le temen al compromiso."Que se animen, porque si hay amor hay todo", instó Elsa.Ramón, en tanto, sugirió: "Los momentos son difíciles siempre, pero los hemos soportado, porque siempre nos consultamos todo". Y ese sentido, también aportó un condimento, al que consideró esencial: "Ella siempre manejó las finanzas. Yo traía el sobre y ella disponía".Elsa y Ramón se casaron cuando tenían 19 años. Se juraron amor eterno, y así lo sostienen.