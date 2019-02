Suspenden la construcción de canchas de hockey en predio de la Escuela Záccaro

La inversión

El proyecto de construcción de canchas sintéticas de hockey en un predio de una escuela de Paraná, en el marco de un convenio entre el Paraná Rowing Club y el Consejo General de Educación (CGE), quedó "suspendido" luego de una intervención del vicegobernador Adán Bahl a pedido de la comunidad educativa.Se trata de las escuelas primaria N° 206 Los Constituyentes y secundaria N° 19 Raúl Humberto Záccaro que en una asamblea pública realizada junto a representantes de Agmer Paraná y funcionarios del área de Educación expresaron su rechazo a la cesión de parte de los terrenos que están al frente de ese complejo educativo.Desde el club se manifestó que los trabajos "están detenidos" pero que se mantienen reuniones con los padres y docentes "para encontrar soluciones y alternativas".Por otro lado, una docente de la institución remarcó que la negativa a seguir adelante con el proyecto "es definitiva".El club prevé una inversión de 250 mil dólares para la construcción de las canchas sintéticas que, tras un período de 30 años de comodato y uso compartido, pasarían a propiedad de la escuela."Se están manteniendo reuniones con el Consejo General de Educación y la Vicegobernación. Hay múltiples pedidos de padres que están a favor y padres que están en contra. Se están buscando alternativas para cubrir todo eso. Por el momento suspendieron la obra por parte del Paraná Rowing Club. Cuando hubo algún comentario se decidió suspender la obra hasta que se aclare un poco y ver cuáles serán las alternativas y las soluciones que se encuentren", comentó aMario Domínguez, de la Escuela de Hockey del Paraná Rowing Club.Pero luego aclaró: "Jurídicamente hay un comodato de cesión. Se están buscando alternativas y no se sabe cuáles van a ser. En función de lo que se pueda lograr se verá. Hoy está suspendido y las obras se paralizaron, las detuvo el club".Cuando se le consultó por la participación del vicegobernador Bahl en este tema, Domínguez respondió: "Ellos estaban preocupados porque pensaron que requería una autorización municipal y querían estar resguardados de eso. Pero técnicamente, como es una obra que no tiene metros cubiertos no requiere autorización municipal porque sólo es un cambio de superficie. Se hace una nivelación y se pone una alfombra. No es una obra civil. Pero en eso había alguna duda de parte de la Vicegobernación y entonces se la aclaramos porque en cada obra que hace el Estado sí participa Arquitectura aprobando la obra. En este caso como está cedido el uso, el comodatario que es el club es el responsable tanto de pagar el tributo por el terreno como de hacer la obra que indica el comodato, porque está obligado a hacerlo". Aparentemente, el interés del Bahl sobre el tema estaría relacionado con su aspiración a ocupar la Intendencia de Paraná y los posibles inconvenientes a futuro que podrían generarse a partir de la concreción de esa obra.Con respecto a las causas por las cuales se generó esa oposición en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que había sido aprobada en 2016, el dirigente deportivo entendió: "Hay varias cuestiones. Por un lado, falta información clara pero también hay una interna gremial entre docentes que enturbia un poco la situación. Hay un momento político que se está viviendo que todos aprovechan para otras cuestiones. Y entonces el proyecto ha quedado enredado en ese clima. Pero independientemente de eso, el proyecto es muy simple: hay un terreno que no tiene uso, el club hace una inversión en un campo sintético y lo usa la escuela para educación física y el club para hockey. Generalmente de mañana los clubes no tienen actividad así que lo puede usar la escuela primaria y la secundaria que va a contraturno. A ambas partes les conviene. En su momento fue impulsado por la comunidad educativa de 2016. Hoy hay otro grupo de padres que aparentemente no están de acuerdo. Va a haber una reunión la semana que viene. Se trabaja en buscar alternativas. Por ahora está suspendido y la idea es encontrar la mejor solución y el vicegobernador está tratando de encontrar los mejores caminos", concluyó.Desde la escuela se dice que la negativa a que se construyan las canchas es definitiva y que no hay espacio para negociaciones."Se hizo una asamblea ayer (por el martes) y se firmó un acta por el cual la cancha queda sin efecto, que era la promesa que nos hizo el Vicegobernador cuando nos reunimos el lunes un grupo de padres, docentes y autoridades. El señor vicegobernador quedó que ante las negativas de la comunidad las canchas no se iban a hacer. Él se iba a reunir con la gente del club", informó aElena Rougier, docente de la escuela Zaccaro. Pero por otro lado se preguntó: "¿Quién me asegura que esto no es una cuestión política del momento y el año que viene volvemos a tener el mismo problema porque jurídicamente la herramienta (el comodato) sigue estando?"Cuando se le preguntó por los motivos del rechazo al proyecto impulsado por el club, la docente sintetizó: "Ocupaban casi todo el terreno de la escuela y no resultaba provechoso para los alumnos. Tampoco los chicos iban a poder aprovechar esto porque no es un deporte que los alumnos suelan practicar. No dejan espacio para que puedan ingresar ambulancias, patrulleros o bomberos. Solo quedaba una senda semipeatonal para ingresar a la escuela. A la comunidad educativa no le interesa el proyecto. Es un engaño porque si están recalcando permanentemente que la cancha es importada, que vale 250 mil dólares, que fue traída de Holanda no la van a ir a usar nuestros alumnos que son de una población extremadamente vulnerable".Y luego acotó como ejemplo: "Una mamá contaba que a uno de los chiquitos le habían regalado una beca por ser el mejor alumno en 2017. Cuando el chico quiso ir a jugar, la vestimenta que necesitaba le salía 3.000 pesos. Todo eso no generó confianza en los padres de que el club iba a permitir que la escuela use la cancha. Se vio como una artimaña para quedarse con los terrenos. Por otra parte, la cesión no era solamente del pedazo de adelante de la escuela. Es más de 4.000 m2 que incluyen a la escuela y ellos están facultados a hacer cualquier tipo de modificación".