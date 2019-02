"Tenía miedo de salir a la calle", confesó joven víctima de acoso escolar

Brian Demartin, un joven de 16 años, rememoró enel programa que se emite porque fue víctima de bullying cuando asistía a una escuela primaria de Paraná"Yo iba al Cristo y me hacían bullying por mi apariencia física, mi forma de hablar, porque desaprobaba materias. Me pegaban, me maltrataban, era como ir al Ejército, porque es feo ir a un lugar al que te maltratan", contó. Y en ese sentido apuntó: "La escuela no hizo nada".El bullying es una forma de acoso escolar y toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre niños de edad escolar, de forma reiterada y a lo largo del tiempo."Me aislé bastante porque tenía miedo de salir a la calle, por lo mismo que me hacían mis compañeros", confesó.La intención del joven es "expandir" su experiencia y aconsejar a aquellos que pasan por la misma situación. "Si tienen vergüenza de decírselo a los padres, que lo hablen con los tíos, un amigo, al que le tengan confianza, porque los van a ayudar bastante".A directivos y docentes, les recordó que, "lo que hicieron estuvo mal porque no apoyaron a un chico al que lo maltrataban"."Cuando tenía un problema, me llamaban a mí, me tomaban del brazo, me sacudían, en vez de a los otros chicos: los mejorcitos del aula, tanto varones como mujeres", apuntó el adolescente, al dar cuenta de los maltratos que sufrió."Yo me sentaba así y me decían que me sentara bien, que sacara las manos de los bolsillos, y todos los días enviaban notas a mis padreas a través del cuadernito, como que yo les hacía mal a los otros chicos, que yo era la molestia y tenía que comportarme bien", rememoró.El joven recordó que imploró a sus padres el cambio de escuela, y pasó a cursar sus estudios secundarios en la agrotécnica "Manuel Dorrego" de Villa Urquiza. En la actualidad, asiste a la Humberto Zaccaro, en Paraná.Y en ese sentido, encomendó a quienes fueron sus compañeros de curso, "tanto varones como mujeres", desde 2005 a 2011, o a sus familiares y allegados, que los insten a recomponer "el mal" que hicieron."Si ellos me quieren pedir perdón, que vengan. El mal ya está hecho", indicó.Brian dijo "no sentir vergüenza" de contar que acude a un psicólogo que lo ayuda a superar los problemas de pánico que registró como consecuencia del maltrato que padeció en edad escolar."Tenía pánico de salir a calle, a hablar con la gente", rememoró."Mi familia me ayudó bastante y el teatro también, en Saltimbanquis, así pude salir adelante", cerró.