Sors: La Ley Justina produjo "una gran toma de conciencia por parte de todos"

Pablo Sors, responsable de Comunicación y Educación del Cucaier

Fátima Heinze desde "Alguien Como Yo FQ"

Video: "Con esta ley hoy podemos darle la oportunidad del soplo de vida a muchísimas personas"

opinó que "Sors entendió que la Ley Justina produjo "una gran toma de conciencia por parte de nosotros. En Entre Ríos no se sintió tanto el año pasado, ya que veníamos con un índice bueno desde hace varios años. Pero sí se sintió en provincias como Tucumán que no era tan mencionada en las estadísticas de donación. También hubo un impacto importante en provincia de Buenos Aires, que si bien no aparece como una de las primeras, por su número de habitantes, es muy importante a nivel país.No obstante, la tarea que se pusieron al hombro la temática, arrastraron a muchas familias, algunas con posibilidades de trasplantarse, otras que no pudieron hacerlo. Nos hicieron comprender como sociedad que a cualquiera de nosotros nos puede pasar", destacó.", resaltó Sors.Además, puso relevancia en que esta ley "crea dentro de los sistemas de Salud, la figura de los servicios de donación y trasplante. De hecho esto existe, porque estamos en el Hospital San Martín que es un nosocomio emblema, pero ahora la norma le da entidad"."Se pensó siempre que la donación era cosa de otros profesionales, no del sistema, en general, pero no es así. Los pacientes son del sistema de Salud", manifestó., incentivó a tomar conciencia y valoró el impulso que brindó la Ley Justina a la donación de órganos. "Con esta ley hoy podemos darle la oportunidad del soplo de vida a muchísimas personas", aseveró. La nota de Heinze con