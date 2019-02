Más escuelas defienden el pago de un aporte voluntario a las Cooperadoras

Paraná Rector de escuela técnica justificó el pago de un monto de dinero a Cooperadora

Más comunidades educativas defienden el uso del pago de un monto de dinero a Cooperadora. Lo hacen tras la circular del Consejo General de Educación en la que se recordó a los padres de alumnos que "está prohibido el cobro de cuotas en las escuelas públicas".recorrió las instalaciones de otras dos instituciones educativas a los fines de registrar cómo se trabaja para garantizar la educación pública."La cooperadora está funcionando con más docentes que padres para juntar dinero, ya sea para pagar la rotura de vidrios o focos, hasta el material de limpieza, porque si bien contamos con la partida, éstas tienen un atraso de hasta tres meses", comunicó a, Andrea, secretaria e integrante de la cooperadora escolar de la Escuela Estrada."La Cooperadora de nuestra escuela funciona gracias al apoyo de los docentes, incluso de docentes jubilados, los que trabajamos, y mucho, para que la escuela funcione", comentó Patricia, desde la escuela Nº188 "Bazán y Bustos".Desde ambos establecimientos aseguraron que no se cobra "ni un solo peso" como parte de las inscripciones al ciclo lectivo."La escuela tiene que estar limpia para que los chicos estén bien en ella, y en concepto de partida de limpieza se reciben 700 pesos mensuales, una suma que es irrisoria siendo que hay que desinfectar con lavandina todos los días", argumentó la docente de la escuela ubicada sobre avenidas Laurencena y Ramírez."Para reunir dinero se realizan bingos, ventas de ropa, todo a fuerza de voluntad. Y cada vez son más los padres que se acercan a participar de los bingos, porque si bien son en un día sábado y a todos nos cuesta venir porque no es en horario escolar, todos lo hacemos muy contentos porque sabemos que tenemos buenos resultados", destacó.Y agregó: "Desde cooperadora, a los padres les decimos que necesitamos de su ayuda porque las partidas de limpieza no llegan a tiempo y la escuela tiene que estar limpia para sus hijos"."Sabemos la situación de los papás. Y para este año tenemos unos 400 alumnos inscriptos de los barrios El Morro, Maccarone, Puerto Viejo, Toma Nueva, Arenales, Yatay", remarcó Dora, vicedirectora de la escuela.En ese sentido, desde la Estrada invitaron a un bingo solidario que se hará en los primeros días de abril para recaudar fondos. "Necesitamos pintura para arreglar las aulas y para pintar juegos en los patios", comentaron las docentes.En tanto, desde la "Bazán y Bustos" de barrio El Sol, remarcaron: "Nunca hemos cobrado ni cuota, ni inscripción, porque es imposible".Patricia, reconoció que se piden "cinco pesos" a los padres, pero aclaró que tal aporte es "a voluntad".Por lo que con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a los gastos, desde la escuela comentaron que organizan "venta de fideos, pizzas, bingos"."El año pasado hicimos un zumbathón. Y por ejemplo, con un bingo exitoso podemos llegar a reunir hasta 6.000 pesos", reveló."Esta es una escuela grande y necesita mucho mantenimiento. De hecho, estamos al lado de la planta de reciclado y constantemente hay que limpiar y desinfectar, tareas que conllevan un monto que se cubre gracias al aporte de cooperadora. Además de cerradura de puertas, vidrios, pintura", argumentó.Desde la escuela solicitaron el aporte a la comunidad de zapatillas, guardapolvos y útiles escolares.