Colectan guardapolvos, zapatillas y útiles para alumnos de escuela primaria

De cara al comienzo de un nuevo ciclo lectivo, desde la dirección de la Escuela La Heras, junto a las docentes de la institución educativa, iniciaron una campaña solidaria para colectar donaciones de útiles escolares, guardapolvos y zapatillas para los estudiantes del establecimiento."Quienes no ocupen útiles escolares y puedan ser reciclados, guardapolvos desde los talles 6 al 12 y zapatillas desde el número 24, que los acerquen a la escuela para distribuirlos entre nuestros alumnos", encomendó ante, la directora de la Escuela La Heras, Adriana Garcilazo."Para reciclar, también pueden ofrecer guardapolvos de Jardín, en color verde", acotó al respecto."Como ya hubo familias que nos dijeron que no tenían zapatillas o guardapolvos para los chicos, estamos previendo la ayuda para que no dejen de traer a sus hijos a la escuela", argumentó al respecto."Este año, durante las vacaciones, hubo un incremento de chicos en el comedor escolar y papás que se acercaron a decirnos que estaban complicados para comprar las cosas para los chicos, por lo que cuando los maestros nos presentamos el 18, propusimos iniciar la campaña solidaria y los mismos docentes acercaron donaciones", rememoró la directiva en relación al surgimiento de la iniciativa."A través de la cooperadora hemos organizado diferentes eventos, y tras las lluvias, hubo varias familias anegadas, por lo que pedimos ayuda a la comunidad y obtuvimos una muy buena respuesta", comentó.Los interesados en acercar sus donaciones pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 17 sobre Avenida Zanni 1381 o comunicarse al (0343) 4363794.