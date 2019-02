Concientizarán sobre Enfermedades Poco Frecuentes en el Hospital San Roque

Cada 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes y en el Hospital San Roque habrá una actividad.Marianela, médica, explicó aque "aquí funciona el centro de referencia epidemiológica de malformaciones congénitas y enfermedades raras o poco frecuentes. Fue creado por ley hace cinco años. Todas las semanas llega el nosocomio una genetista. Cada día hay más necesidad porque se enteran de la visita de esta profesional y antes no estaba esa posibilidad en la provincia. Antes todo se mandaba al Garrahan, a Rosario"."La realidad indica que 1 cada 2500 personas padecen una enfermedad poco frecuente, lo cual no implica decir que son poco graves. Generalmente no se registran al poco tiempo del nacimiento, sino que su detección se da en la primera infancia, a veces en la adolescencia o más tarde. Son crónicas, tienen un 80% de genético, son probablemente transmisibles de modo hereditario aunque a veces no, pero no se curan", señaló.Agregó que "se crean así los llamados medicamentos huérfanos que llevan mucho tiempo para generarse y son poco accesibles, no están en cualquier farmacia. Educarse es el primer paso para la curación y la prevención".Durante las actividades que se llevarán a cabo este jueves, comentó que "vendrán personas que sufren estas enfermedades para contar sus experiencias. Los niños participarán de actividades de expresión. También estará presente la genetista y se podrán intercambiar inquietudes".