Clientes de planes de ahorro se manifestaron pidiendo soluciones

En los últimos meses, el sueño del auto nuevo se volvió pesadilla. Al menos 1.200.000 compradores de todo el país, que ingresaron en planes de ahorro fueron afectados por la disparada del dólar y las cuotas del cero kilómetro que no podrían haber pagado al contado, se volvieron impagables para muchos y quedaron "atrapados" en contratos de los que no es posible salir sin sufrir importantes pérdidas.Este martes hubo una manifestación para pedir una solución inmediata a esta problemática que afecta a miles de familias.Cristian Vázquez, explicó aque "tenemos gente que ha pasado por situaciones económicas demasiado comprometidas, la está pasando demasiado mal, los sueldos no alcanzan y los aumentos en las cuotas de los planes autoahorro no paran. No hay nadie que nos dé una respuesta ni solución al problema"."Vinimos a hacernos visibles de manera pacífica, porque no cortamos la calle ni nada. La cuota promedio aumentó entre un 150% o 200%. Se pagaban cuotas de 3000 pesos y ahora de 12 mil pesos. Como es un sistema malicioso, si no podemos pagar el plan el auto va a un estudio y lo llevan a remate. Ahí te quedás sin el auto, con una deuda y comprometido económicamente", relató.