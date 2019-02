Rector de escuela técnica justificó el pago de un monto de dinero a Cooperadora

Sociedad El CGE recuerda que está prohibido el cobro de cuotas en las escuelas públicas

Poco antes del inicio del Ciclo Lectivo, el Consejo General de Educación, a través de una circular, recordó a los padres de alumnos que "está prohibido el cobro de cuotas en las escuelas públicas". En ese sentido se aclaró que, "el pago de la cuota de cooperadora, es optativa" y que "tampoco se podrá exigir el uso de uniformes específicos".que los estudiantes, al inicio del año, tienen dos opciones: "adquirir las listas de los materiales, de manera personal, o a través de cooperadora, se gestiona la compra integral de todos los elementos para acompañar los aportes que se hacen a través de Nación"."El paquete completo está en 1900 pesos", indicó.De acuerdo a lo que aclaró el directivo, "cada padre puede acercar sus materiales y/o hacer el aporte solidario y voluntario a cooperadora".Según detalló Ríos, el dinero que se cobra a través del "aporte solidario y voluntario de los padres, a través de cooperadora, no es obligatorio"."Este año, gracias a cooperadora, a los chicos se les dio la remera que los identifica, y los padres se mostraron muy contentos porque esa indumentaria hace a una cuestión de seguridad", argumentó. Además, de acuerdo a lo que señaló, el dinero se utiliza para "el pago del seguro de emergencia médica para todas las personas de la institución"."La escuela es pública y gratuita y no hay ninguna obligación", insistió, al tiempo que remarcó que el pago de cooperadora "no es excluyente" para la inscripción al establecimiento educativo."Recibimos aportes de Nación que alcanzan para la compra de algunos materiales, pero al ser una escuela técnica, al contar con muchos materiales e instrumentos, hay que mantenerlos: desde la compra de una mecha hasta la de una batería. Y todo eso se hace con el aporte voluntario de los padres", justificó Ríos.Finalmente, el directivo aseguró que "los ingresantes acompañaron fuertemente esta situación, que es crítica. Y quienes no pueden comprar los materiales, a través de cooperadora se gestiona esa ayuda".