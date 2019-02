Fraude en el Círculo Médico: Acordaron millonaria reparación para salvar la sede

El detalle de las probation a los médicos

Los ex presidentes del Círculo Médico de Paraná, Justo José Uranga Raúl y Francisco Rodríguez, junto a Carlos Otaño, y el contador Lucio Figueroa, aceptaron la suspensión de juicio a prueba en el marco de la causa en la que fueron investigados por administración fraudulenta. Durante el acuerdo al que arribaron este martes, los profesionales ofrecieron una reparación por más de cuatro millones de pesos, dinero que servirá para cancelar una hipoteca que pesa sobre el inmueble de la entidad, y la realización de tareas comunitarias por el término de dos años, supoLos médicos fueron imputados a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en que la entidad debiera presentarse en concurso preventivo de acreedores con deudas de unos 26 millones de pesos.La jueza de Garantías, Dra. Marina Barbageleta, concedió la probation a los acusados, al aprobar un acuerdo suscripto por las defensas técnicas, la querella y el Ministerio Público Fiscal, con lo cual, los médicos, tras efectuar tareas comunitarias durante los próximos dos años, quedarían eximidos de los cargos al cerrarse el expediente.Para otorgar ese beneficio se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de los imputados, que se les adjudicaba la presunta comisión de un delito para el que se prevé una condena de prisión condicional y que se trata de la primera suspensión de juicio a prueba a la que acceden.El querellante en la causa, Santiago Halle, antecomunicó que el acuerdo al que se llegó, era el esperado. "La reparación ofrecida es de 4.2 millones de pesos para salvar el patrimonio más importante de la institución, el inmueble de calle Urquiza 1135 de Paraná".En detalle, el médico Raúl Rodríguez propuso dar; su colega Justo Uranga se comprometió a realizaren lugar a definir; y otro tanto Raúl Otaño. En el caso del contador Lucio Figueroa, que presentó un certificado médico dando cuenta de un profundo cuadro depresivo, se acordó quematerno-infantil a la Cooperadora del Hospital San Roque o a un Centro de Salud.Además Barbagelata hizo lugar al pedido de sus defensores y dictó el sobreseimiento de los médicos Alejandro Karavokiris e Ignacio Uranga, medida que también fue compartida por el Ministerio Público Fiscal y la querella.La jueza fundamentó su decisión al entender que en el marco de la instrucción penal preparatoria no se comprobó la intervención de esos profesionales en los hechos investigados y que no se acreditó la comisión del delito imputado, conforme lo establecido en el artículo 397, inciso c) del Código Procesal Penal. Por eso declaró que el proceso no afecta el buen nombre y honor de Karavokiris e Ignacio Uranga.En la oportunidad, comentó que "la investigación de esta causa se inició en enero de 2017 por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Círculo Médico durante gestiones anteriores, que culminaron en el concurso de acreedores de la entidad"."Hubo un fidecomiso, la venta y compra de inmuebles que evadieron el objeto social de la entidad, el que era el de cuidar los honorarios médicos y el patrimonio de los profesionales", apuntó.En tanto, el Dr. Churruarín, indicó que, "la institución, prácticamente, se encontraba en una situación de insolvencia, lo que determinó convocar a una asamblea extraordinaria para decidir hacer la denuncia penal y efectuar la presentación en concurso preventivo"."La reparación económica que se efectuó posibilita, en un acuerdo con el Nuevo Banco de Entre Ríos, cancelar un crédito hipotecario contraído con motivo de los hechos investigados, y que es el único proceso que pone el riesgo la sede social icono en Paraná", confirmó."En los próximos días, luego de quedar firme este acuerdo, vamos a solicitar la autorización del juez de concurso para que habilite el pago del crédito hipotecario, acordado con el banco, para que ese dinero que ingresará a la institución, cancele la hipotética y se termine con ese riesgo que aquejaba a todos los médicos socios dela institución", señaló, por su parte, el Dr. Churruarín.Fueron Alfredo Angarola, Luis Aníbal Ríos y Eduardo Vesco, presidente, secretario general y tesorero de la entidad, quienes denunciaron, en enero de 2017, que el Círculo Médico constituyó un fideicomiso para construir un barrio médico -algo que está fuera del objeto social de la institución- y las deudas originadas por los incumplimientos en la administración y ejecución del contrato de la empresa constructora fueron afrontadas por la entidad. También se denunciaron irregularidades en la compra del terreno donde se construirían las viviendas a familiares de integrantes de la ex comisión directiva. Además, se habrían falsificado documentos de la entidad para solicitar un crédito bancario que le permita afrontar las deudas provocadas por la construcción de viviendas y hasta habrían solicitado préstamos con prestamistas y con intereses de usura.