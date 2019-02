Por la bajante del río, pescadores de Bajada Grande aseguran que no sale mucho pescado de día.



Alfredo Rodríguez, pescador, indicó a Elonce TV que "vengo casi siempre a pescar, pero vengo de noche porque de día no hay pique. Sale mucha palometa. Cuando baja el río entra mucho pescado de laguna".



"Para pescar usamos tripa de armado, hay que tener paciencia no más. Por lo menos podemos pescar en la costa. Lo que no he visto es mucha mojarrita", dijo. Elonce.com