Orquesta Sinfónica Cunumí ya no brindará conciertos

Eduardo Retamar, director de la Orquesta Sinfónica Cunumí, explicó aque "tuvimos la triste noticia de que el proyecto de nuestra Orquesta Sinfónica Cunumí, que funciona en la Escuela Hogar, no va a continuar este 2019. Fue una noticia que nos golpeó mucho porque veníamos sosteniéndola hace más de cinco años".En ese sentido, comentó que "no podremos continuar con este emprendimiento que nucleaba a más de 45 chicos y otros nuevos que estaban ingresando. Fuimos una de las primeras orquestas que empezaron a funcionar. Estamos muy tristes pero con los brazos en alto"."Tenemos un equipo de padres que saben de este trabajo y le han dado a la orquesta el apoyo que necesita. Es una orquesta modelo. Nos quedamos sin los instrumentos y vamos a tener que pedir a la sociedad que nos donen o presten, no queremos bajar los brazos. Es un trabajo de muchos años", indicó.Érica Vargas, mamá de una violinista y violista de la orquesta, manifestó que "la idea es no bajar los brazos porque los chicos iniciaron desde cero, sin saber tocar los instrumentos. Tras haber aprendido fueron convocados desde otras orquestas para participar", señaló."En momentos en que la Escuela de Música no tenía clases porque estaban desbordados de alumnos, la orquesta hacía lugar para que los chicos vengan con sus instrumentos. Como padres vamos a hacer todo lo posible para que siga funcionando, porque no se les puede decir a los chicos que su orquesta de un día para el otro no funciona más", remarcó. Elonce.com