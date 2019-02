Dispusieron el estacionamiento a 45º frente a escuelas: Multan a infractores

"Desde la Dirección municipal de Tránsito se dispuso el estacionamiento a 45º sobre calle Urquiza, casi Corrientes", confirmó ael jefe del Departamento, Juan Villalba. Y en ese sentido, argumentó que la medida busca "un reordenamiento para el estacionamiento de las Escuelas Normal y El Huerto"."Se habilitó el estacionamiento para los padres que dejen y retiren a sus hijos, cinco minutos antes del ingreso y cinco minutos a la salida", explicó el municipal, al tiempo que explicó: "El estacionamiento es a 45º porque los espacios no eran suficientes".En ese marco, Villalba adelantó que "se diagraman una serie de medidas a tomar para garantizar la seguridad en los establecimientos escolares". De acuerdo a lo que comentó, la medida se extenderá a las comunidades educativas de las escuelas González Pecotche, Centenario, 25 de Mayo y Belgrano."Atacamos los lugares neurálgicos", sentenció. Y según dijo, las novedades serán oportunamente comunicadas.Finalmente, Villalba aclaró que se labran las infracciones correspondientes a los infractores."Hay una conciencia mal, respecto a que si no hay un inspector, si se puede estacionar, y no es así. Ese es un error. Porque donde hay un cartel de prohibido estacionar, no se puede estacionar, y esa es la normativa vigente", insistió.