Muerte en Capibá: Se realizó la quinta marcha en pedido de Justicia por Gusmán

Familiares y amigos de Gabriel Gusmán se movilizaron por quinta vez a los Tribunales de Paraná para reclamar Justicia por el joven que fue asesinado de un disparo en la nuca cuando era perseguido por dos policías, durante un procedimiento en el barrio Capibá.A cinco meses del "fusilamiento", como calificaron el crimen, exigieron "respuestas" y la condena a los responsables. Es que bajo la consigna "basta de gatillo fácil" buscan que los dos acusados de la muerte, los efectivos de la Policía de Entre Ríos, Rodrigo Molina y Diego Íbalo, comparezcan ante los fiscales en el marco de una declaración indagatoria."Hablamos con Emilio Castrillón (presidente del Superior Tribunal de Justicia), y nos dijo que él iba a tomar cartas en el tema, que iba a revisar el caso", señaló a, la madre de la víctima, Alejandra López.Y en se sentido comentó que "los dos policías serán indagados". "Quiero que ellos estén presos, porque los han visto en la calle. Que cumplan con su condena, como se merecen, porque a mi hijo le dieron la voz de alto, y lo mataron. Lo fusilaron por la espalda", sentenció López."Todos tenemos derechos como ser humano", argumentó, al exigir Justicia por el crimen de Gusmán, ya que según apuntó: "Está todo muy oscuro"."Él era muy discriminado por usar visera, por ser pobre, `un negrito de la calle´, como dicen. Pero mi hijo solo quería tener una oportunidad", lamentó la mujer.Desde Capibá, López denunció que "somos muy discriminados por la gente, nos dicen que somos `negros´, pero nosotros somos humildes, pobres, y todos los días comemos un guiso como cualquier otra persona"."Ahora dicen que mi hijo asaltaba remises, pero por qué no lo denunciaron antes si era así, lo hacen ahora que no puede defenderse", indicó.Gusmán falleció el 25 de septiembre de 2018 durante un operativo policial en el Capiba víctima de un disparo que le ingresó por la zona de la nuca. Hasta ahora, si bien las sospechas apuntan hacia dos policías (el sargento Diego Sebastián Ibalo y el agente Oscar Rodrigo Molina) como responsables, la causa judicial no tiene detenidos y ambos funcionarios están en actividad.