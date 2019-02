Alertan sobre el ejercicio profesional de contadores no matriculados

Proteger al profesional

La Delegación Paraná del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en su rol de protección de los ciudadanos que requieren los servicios profesionales de contadores, advirtió de las consecuencias que tiene contratar profesionales no matriculados. Informan a organismos estatales y privados y al Consejo Profesional de la situación.El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) es un organismo de derecho público no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado.Según se informó sobre el Cpceer "fue creado por la Ley Provincial N° 7.896 en 1987, con el objetivo de reglamentar el ejercicio profesional, el gobierno de su matrícula, la competencia de títulos, las facultades disciplinarias sobre sus matriculados y todas las cuestiones relativas al ejercicio de las profesiones de los graduados de ciencias económicas tales como Actuarios, Contadores Públicos, Licenciados en Administración y Licenciados en Economía en la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos".dialogó con Leonardo Tomas, presidente de la Delegación Paraná del Cpceer; y con Matías Chervo y Rolando Toso, secretario y tesorero, ad honorem de la institución. En un primer abordaje a la actualidad del Cpceer, Tomas informó que "atendiendo a la protección de los usuarios de los servicios profesionales, nos vemos abocados fundamentalmente al control del ejercicio profesional haciendo conocer las consecuencias de contratar servicios ofrecidos por profesionales no matriculados o por personas que sin ser profesionales en ciencias económicas ejercen esta profesión en forma ilícita".En este sentido, añadió que "para ello, se han iniciado gestiones ante organismos estatales y privados a los cuales se les hace conocer esta situación, además de ejecutar acciones individuales sobre aquellos casos de los que se tiene conocimiento, informando al Consejo Profesional la situación en cuestión".Tomas resaltó que "sin dudas el profesional en Ciencias Económicas se resuelve como un actor de articulación permanente entre el contribuyente y la administración en sus distintos niveles, por lo cual entendemos que el desafío radica en jerarquizar la labor de la matrícula, asistiendo al profesional en los diferentes aspectos necesarios que puedan involucrarse en dicho proceso. En este contexto, se pretende conformar una institución de referencia ante sus miembros y la sociedad en su conjunto".Por su parte, Chervo señaló que entre las funciones "fundamentales" del Consejo se destacan "la determinación de los derechos de inscripción en la matrícula, los correspondientes a visación de informes, dictámenes, certificación y legalización de firmas, las tasas que corresponden por los servicios que se presten a matriculados o a terceros, la aplicación de los aranceles correspondientes a cada profesión, denunciar el ejercicio ilegal de la profesión y el uso indebido de los títulos referentes a ella; organizar servicios asistenciales y previsionales que cubran integralmente los riesgos sociales de sus matriculados y núcleo familiar, promover la capacitación profesional y la expansión del conocimiento de los problemas afines con las ciencias económicas, ejercer la representación y la defensa gremial de las profesiones como facultad esencial e indelegable, dictar normas técnicas y establecer el régimen de incompatibilidades para la actividad profesional, entre otros".Toso recordó que "en 1990, en virtud de necesidades funcionales y haciendo uso de sus facultades, el Consejo resuelve crear la Delegación Paraná con el ámbito territorial del Departamento Paraná".También precisó que "actualmente, la Delegación Paraná tiene una matrícula Activa de 1.346 profesionales, de los cuales 1.132 están habilitados para el ejercicio pleno de la profesión independiente, en tanto que 214 optaron por la matrícula autobloqueada y desarrollan su profesión exclusivamente en relación de dependencia".