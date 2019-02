Estudiantes de Uader juntarán firmas por un espacio donde dictar clases

Estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades (Uader) manifestaron su "alerta y preocupación" porque a poco de comenzar el año académico, aún no tienen certeza de cuál será el espacio donde dictarán clases.



"Hoy, a las 18, vamos a concentrar en la Escuela Normal para juntar firmas en un petitorio que vamos a presentar este martes a la decana de la Facultad y al rector, pidiéndoles una audiencia en la que nos expliquen qué está pasando", indicó a Elonce TV, Rodrigo Massimini, del Centro de Estudiantes de la Casa de estudios.



Se trata de estudiantes de las carreras de los Profesorados Universitarios de Educación Especial e Inglés, los que hasta el año pasado ocupaban el edificio del Complejo Educativo "Juan Domingo Perón", conocido como "La Pecera", ubicado en calles San Martín y Carbó de Paraná.



"El curso de ingreso para la carrera de Inglés iba a ser en La Pecera, pero el viernes, a tres días de comenzar, la Facultad comunicó que sería en la Escuela Normal", indicó el estudiante, al tiempo que apuntó al "nivel de desorganización" de las autoridades universitarias, "porque hasta último momento están barajando esto".



"No nos garantizan dónde se dictará el cursado de la carrera, que comienza el 25 de marzo", denunció Massimini.



En la oportunidad, comentó que los estudiantes ya rechazaron el ofrecimiento para el cursado de las clases en la escuela Santa Fe, a partir de las 18hs. "No podemos mover nuestros horarios, los docentes tampoco y descartamos esa posibilidad", señaló.



"Queremos quedarnos en La Pecera o que nos ofrezcan una alternativa a un edificio cercano a la Escuela Normal, donde también cursamos varias materias, y que se nos garantice el horario de cursada", exigió el estudiante a las autoridades de la Universidad.



Finalmente, Massimini convocó a una "sentada" en el Rectorado de Uader, ubicado sobre Avenida Ramírez para este jueves 28 a las 10hs. (Elonce)