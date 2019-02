La FEMER dispuso cortar las prestaciones a OSDE: Será hasta el 4 de marzo

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer), en cumplimiento de lo resuelto en el último Consejo Directivo por unanimidad de las entidades gremiales presentes, dispuso suspensión en la prestación de servicios a OSDE desde el 25 de febrero al 4 de marzo del corriente. Las autoridades de la Federación realizaron las gestiones encomendadas en relación con la mencionada prepaga, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria.Este miércoles 20 de febrero, se realizó una reunión en la que OSDE ofreció un ajuste del 4,5% para consultas y un porcentaje variable en el orden del 4 % para las demás prácticas, diferenciación que no se corresponde con la política arancelaria de la Femer.Por este motivo, en el último Consejo Directivo de la Federación se dispuso suspensión en la prestación de servicios a los afiliados de OSDE desde el 25 de febrero al 4 de marzo del corriente, explicaron en un comunicado enviado a este medio.Cabe recordar que la Mesa Directiva de la Federación Médica se reunió el 9 de enero de este año para analizar el tema obras sociales y prepagas. La atención se centró en OSDE, que es la única prepaga que no traslada el aumento completo que otorga la Superintendencia de Servicios de Salud, ya que siempre retiene un 1 por ciento. Es decir, si la Superintendencia otorga el 8,5%, OSDE aumenta el 7,5%."En el transcurso de un año el desfasaje va entre un 5 y un 10 por ciento", señaló Rodolfo Nery, presidente de Femer. Y agregó: "Es un tema de preocupación desde hace mucho tiempo y este uso y costumbre genera deterioro del arancel médico".