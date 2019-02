El aumento del boleto se tratará el próximo lunes en el Concejo Deliberante

Definición

Valores del boleto propuestos

Detalles del proyecto

La viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, mediante decreto Nº 30 del día de la fecha, y a instancias de la convocatoria a sesión extraordinaria convocada por el Departamento Ejecutivo, a través del decreto Nº 122, del 21 de febrero, para tratar el proyecto de ordenanza que contempla la Adecuación Tarifaria del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Colectivos de la Ciudad de Paraná, citó a sesión del cuerpo legislativo para el próximo lunes 25 de febrero, a las 12.El jefe comunal paranaense mediante decreto Nº 122, de fecha 21 del corriente, convocó a sesión extraordinaria del Concejo para el tratamiento del proyecto de ordenanza de actualización de la tarifa del mencionado servicio público.Previamente había enviado al cuerpo deliberativo, en fecha 19 de febrero, nota derogando el decreto Nº 102 dictado el 18 del presente mes.Las modificaciones precedentemente mencionadas fueron efectuadas a instancias de la Presidencia del Concejo Deliberante, al sostener en nota dirigida al intendente Varisco, la necesidad de que en el acto administrativo, que finalmente éste dictó, se dispusiera que "el decreto DEM Nº 101 (modificado por decreto DEM Nº 108) no ostenta calidad de iniciativa legislativa", estimando necesario "proveer a la derogación expresa de las convocatorias sucesivas a Sesiones Extraordinarias (decreto DEM Nº 102 y decreto DEM Nº 109), unificándolo en un solo decreto del Departamento Ejecutivo".En el expediente elevado al presidente municipal desde la Presidencia del Concejo Deliberante, se adjunta nota elevada por el Secretario de la legislatura local, Rodrigo Devinar, a la viceintendenta Etienot, requiriendo del DEM "un acto administrativo formal" (decreto), disponiendo dejar sin efecto las convocatorias de decretos anteriores designándolos específicamente (vgr: Decretos Nº 102/19, 109/19, etc), convocando a sesión extraordinaria para el tratamiento de un proyecto de ordenanza determinado, acompañando la respectiva iniciativa, especificando el destino, finalidad o función del decreto 101/19, dentro de la sesión extraordinaria que se convoca, entre otros puntos.Finalmente, Devinar sostuvo que "lo antedicho se enmarca en la necesidad de no incurrir en ulteriores demoras y evitar mayores dispendios administrativos, teniendo en vista la multitud de normas dictadas que, en definitiva, han resultado inhábiles para alcanzar su propósito".El Departamento Ejecutivo en su iniciativa fija los nuevos valores del boleto, de acuerdo a la siguiente escala tarifaria:-Boleto General: $ 22,80-Boleto Primario: $ 02,28-Boleto Secundario: $ 05,71-Boleto Terciario y-Universitario: $ 06,84-Boleto Obrero: $ 14,83-Boleto Jubilado: $ 10,26-Boleto Nocturno: $ 29,64-Boleto FranjaHoraria: $ 18,54-Boleto Combinado: Se abona en las líneas del Sistema Urbano de Paraná, dentro de los 60 minutos de emitido el pasaje del primer viaje.El proyecto dispone en materia tarifaria que los usuarios del Boleto General abonarán la suma de $ 20,00 (Veinte Pesos) por el término de 180 días desde la implementación de la tarifa.La suma restante hasta cubrir el importe de $ 24,80, establecida en la escala precedentemente fijada por la ordenanza, será subsidiada por la Municipalidad de Paraná en $ 02,80 (Dos Pesos con Ochenta Centavos), por cada pasajero transportado en dicha categoría.Los beneficiarios del Boleto Primario y Secundario de la ciudad de Paraná, seguirán gozando del Boleto Estudiantil Gratuito, contemplado en el Decreto 270/17.El Departamento Ejecutivo en resguardo de los intereses municipales y previa a la promulgación y aplicación de la presente ordenanza, formalizará un acta acuerdo con las empresas concesionarias a fin de que estas presten conformidad a las disposiciones contenidas en la misma, renunciando a ejercer cualquier acción legal en contra de la Municipalidad de Paraná que pudieran derivarse de las modificaciones de metodología adoptadas en esta normativa.