Presuntos abusos: Insisten en establecer la responsabilidad penal de docentes

Responsabilidad de docentes, directivos y el CGE

La comunidad educativa de la escuela primaria Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná, el año pasado, se vio envuelta en un escándalo tras la denuncia por los presuntos abusos sexuales perpetrados por parte del ahora ex ordenanza de la institución educativa.En el marco de la investigación, se apartó del cargo, primero, al trabajador denunciado, y luego a la directora de la escuela, Viviana Pross.Hubo niños que ya fueron sometidos a la declaración en Cámara Gesell, en tanto que para este mes de febrero,, según pudo saberPero con el comienzo de un nuevo Ciclo Lectivo, el representante legal de seis de los padres que denunciaron al ordenanza, insiste enpor su actuación en el caso."Hay, porque actuó a medias y, si bien instruyó un sumario administrativo para el principal sindicado,", advirtió el querellante Santiago Frias.Para el abogado, "existe unade todas las personas que hicieron a este resultado dañoso".Se recordará que los docentes de la escuela habían difundido una Carta Abierta , dirigida a la comunidad educativa, en la que pedían a los padres que no duden de ellos y manifestaron su apoyo a los padres denunciantes.De hecho, la primera denunciante había asegurado que "las docentes se cubrieron, dijeron que nunca vieron nada". "Las docentes sabían y habían planteado la situación a la directora pero ella les dijo que callaran" , denunciaron oportunamente."A través de la prueba producida acreditamos que los abusos sexuales existieron, no obstante,", argumentó Frias, con lo cual, señaló: "Con esa omisión cometen una falta grave que, según entendemos, acarrea una".Es por eso que el querellante insiste en "analizar latoda vez que se ha comprobado que la persona tiene un frondoso prontuario"., denunció Frias, al tiempo que adelantó: "Pedimos al CGE que tome intervención urgente respecto del plantel docente que tiene responsabilidad y que sigue en la institución".Finalmente, confirmó que "hay padres tomaron la decisión de no llevar a sus chicos a la misma institución como parte de las recomendaciones de los equipos interdisciplinarios, porque la revictimización de volver al mismo lugar puede ocasionar consecuencias dañosas e irreparables".