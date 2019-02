Malestar por la cesión de terrenos de una escuela a un club privado

Las comunidades educativas de las escuelas primaria N° 206 "Los Constituyentes" y la secundaria N° 19 "Raúl Humberto Záccaro" rechazaron la cesión de parte de los terrenos que corresponden a ese complejo educativo -las dos instituciones funcionan en el mismo edificio, en barrio José Hernández- a un club privado para construir una cancha de hockey.Es que el Consejo General de Educación (CGE) cedió al Paraná Rowing Club parte del terreno de esas escuelas para construir una carpeta sintética para una cancha de hockey en un lote que aportará en comodato la Escuela Humberto Zaccaro de Paraná, bajo el acuerdo de permitir a sus alumnos contar con un espacio para prácticas deportivas.Pero docentes y estudiantes descreen que el privado vaya a cumplir con ese acuerdo y este jueves realizaron una asamblea pública, con el apoyo de Agmer Paraná y la cooperadora de la escuela, a los fines de manifestar su rechazo al emprendimiento deportivo."Nos reunimos en asamblea pública ante la necesidad de la comunidad educativa de expresar su profundo descontento porque se cedió en comodato el terreno de la escuela Zaccaro para la construcción de una cancha", explicó a, la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno."Es fundamental poner en discusión que lo que es público debe estar al servicio de los estudiantes y de la comunidad educativa, y no de los privados para garantizar sus propios negocios", apuntó la sindicalista."Es alarmante porque ocupa todo el predio central del frente de la escuela Zaccaro y el ingreso será por un pasillo semi-peatonal, con lo cual no podrá ingresar ni una ambulancia, ni un camión de bomberos, ni ningún vehículo porque las condiciones edilicias son sumamente extremas", advirtió.Y en ese sentido continuó: "Una cancha de césped sintético tendrá que estar protegida, con techos, paredes y portones, con lo cual, la escuela quedará encerrada".El campo de deportes se instalará en un lote que tiene la Escuela Humberto Zaccaro que se ubica en la zona del Barrio José Hernández, lindante al campo de deportes que tiene el Paraná Rowing Club."En resguardo de lo público", Cogno denunció que, "el terreno que se cedió en comodato es que el que estaba destinado a la construcción de la escuela secundaria"."Nos llama poderosamente la atención que las autoridades, en vez de construir una escuela, la cedan para la construcción de una cancha en beneficio de un sector privado", reprochó.Por su parte, la vicedirectora de la escuela primaria, Paola Jacob, comentó que "en 2016 cuando se firmó este convenio, según el plano, la cancha abarca todo el frente de la escuela, con lo cual no está garantizado el ingreso de los alumnos"."No podemos ver nada bueno de lo que se está haciendo", advirtió. Y en ese marco, remarcó: "Necesitamos dos aulas porque funcionamos divididos con toldos, no tenemos rampa de ingreso y están tirando árboles para hacer una cancha de hockey que vale medio millón de dólares, en beneficio de unos pocos".Jacob se mostró "indignada" con la decisión tomada por el Consejo General de Educación. "Se cedió un terreno de la escuela pública a una empresa privada, siendo que hubiesen podido comprar el terreno en otro lado", estimó."A mí no me gustaría que tapen el frente de la escuela, porque hasta podría llegar a cerrarse la escuela que yo y todos mis compañeros necesitamos", comentó Martín, uno de los estudiantes de la Zaccaro.Y en la oportunidad descreyó del acuerdo firmado por las autoridades del Rowing y el CGE respecto del uso compartido harían el club y las instituciones educativas del campo deportivo."En principio lo creímos, pero al ser una cancha grande y privada, será muy difícil que nos dejen entrar, y aunque nos dejaran entrar, el hockey sería el único deporte que podríamos practicar. Dudo que nos dejen entrar", evaluó.En tanto, el director departamental de Escuelas, Humberto Javier José, quien se hizo presente en la asamblea para escuchar el reclamo de la comunidad educativa, señaló: "Si la situación no responde a los intereses de la institución, la obra se tendrá que rever". Asimismo, comentó que elevará a Infraestructura las inquietudes de las escuelas, respecto del estado del edificio y del predio.El martes a las 10 habrá una nueva asamblea en la que se invitará a los responsables del club para que brinden las presiones técnicas del proyecto que se pretende llevar adelante.