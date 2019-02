Varisco visitó el operativo de renovación de beneficios estudiantiles SUBE

La Municipalidad de Paraná, mediante la Unidad de Gestión SUBE (UGS), implementó esta semana un operativo especial de renovación de beneficios para los estudiantes paranaenses. El trámite puede realizarse en dos sedes: en la habitual del Club Social (España 57) y en la provisoria en calle Salta 131, en el Sindicato de Obras Sanitarias. Allí se hizo presente en la mañana de este jueves el Intendente, Sergio Varisco, junto a funcionarios municipales, para destacar esta iniciativa y reconfirmar los distintos beneficios para el transporte urbano de pasajeros."Es un operativo especial por la agilización que se le da para los trámites y con la implementación de un nuevo punto de renovación", señaló el Presidente Municipal. El mandatario, además, destacó como "muy positiva la implementación de la gratuidad del boleto, porque significa una ayuda a la escolaridad y sobre todo a la familia. Desde lo material, pero también desde el ánimo que se le da a cada estudiante".El Boleto Estudiantil Gratuito Universal fue implementado en el año 2017 mediante el Decreto 0270, el cual establece y garantiza el beneficio a miles de jóvenes paranaenses de escuelas públicas y públicas de gestión privada. Con la implementación de la SUBE, el beneficio se renombró como SUBE Estudiantil y usa la misma metodología."Contentos de poder brindar este servicio. Agradecemos al Sindicato por haber cedido su sede para el funcionamiento de la oficina. Con este operativo se atienden diariamente a miles de estudiantes que renuevan sus beneficios con trámites que prácticamente no tienen demora", sostuvo Eduardo Solari, secretario General y de Derechos Humanos. También acompañaron al mandatario paranaense, el secretario de Legal y Técnica, Walter Rolandelli; y el Fiscal de Estado, Francisco Avero.Por su parte, Leandro Fernández, encargado de la UGS, señaló que diariamente se realizan cerca de mil renovaciones sumando ambos centros. "El operativo ha recibido mucha gente y de manera organizada. Invitamos a todos que lo sigan haciendo, retirando su turno online o en el Centro Municipal de Perfeccionamiento, y a la hora del trámite presentarse con todos los requisitos", remarcó. Asimismo, Fernández recordó que en caso de los menores de edad, a la renovación pueden hacerla sus padres o un familiar que registre su parentesco.- España 54: Universitarios ? BEGU y estudiantes ? Obrero ? Discapacidad - Tarifas sociales. (Obrero ? Discapacidad - Tarifas sociales se atienden sin turno). De lunes a viernes, de 8.00 a 13.30.- Salta 131: Solo BEGU y estudiantes. De lunes a viernes, de 8.00 a 13.- Mayores de edad, trámite si o si presencial.- Menores, puede concurrir padre o tutor que compruebe relación- Último DNI tramitado.- Tarjeta SUBE que no esté a nombre de otra persona.- Poseer domicilio en Paraná.- Constancia de alumno regular de escuela pública o pública de gestión privada.- Último DNI tramitado.- Tarjeta SUBE que no esté a nombre de otra persona.- Constancia de alumno regular.- Último DNI tramitado.- Tarjeta SUBE que no esté a nombre de otra persona.- Constancia de alumno regular.