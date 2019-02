Colectivos: Estiman qué día podría tratarse el aumento del boleto en el HCD

Mientras se normaliza el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, tras el compromiso asumido por el municipio de Paraná para atender los requerimientos de la firma Buses Paraná que brinda el servicio, esto es, "la necesidad de adecuar el boleto a la situación económica", hasta este jueves no había fecha confirmada para el tratamiento en el Concejo Deliberante del decreto que establece el aumento del costo del pasaje.que, "extraoficialmente, sería el lunes pero ni al despacho presidencial ni a los concejales ha llegado nada"."Carlos González me comunicó que hasta el momento no contaban con la convocatoria oficial por parte del HCD para aprobar o no este aumento del boleto de colectivo", explicó el funcionario municipal, al tiempo que reiteró que "la convocatoria depende del HCD, de Josefina Etienot"."Son los concejales los que deben aprobar el aumento del boleto, pero creo que no hay mucha discusión porque Paraná tiene el boleto más barato del país", apuntó Rolandelli, al tiempo que acotó: "La suba es importante pero tenemos que adecuarnos a los tiempos que vivimos, aunque lo pague el usuario del servicio".Punto aparte, el responsable de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna confirmó que "hasta el momento no me llegaron comunicaciones para que me expida para algún tipo de sanciones" hacia Buses Paraná, la firma que integran las empresas Mariano Moreno y Ersa.