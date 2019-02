El Concejo Deliberante de Paraná no tratará el aumento del boleto: Las razones

"No hay sesión"

Cuadro tarifario

Trámite en el Deliberante

Día y hora

La intención del Departamento Ejecutivo Municipal de convocar a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Paraná para este miércoles, a las 12, con el objetivo de tratar la aprobación del nuevo esquema tarifario en el transporte público de pasajeros, fue frenada por ajustadas cuestiones procedimentales marcadas por la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, quien decidió, no convocar a sesión, tal como lo habían anticipado los concejales del Frente para la Victoria.Hasta este martes por la tarde tanto los ediles del oficialismo como de la oposición no habían sido notificados de ese trámite. "No hay sesión", dijo enfáticamente, Stefanía Cora, del Frente para la Victoria (FPV).Etienot hizo notar con meticulosa precisión que el Ejecutivo, habría avanzado en facultades del cuerpo deliberativo al haber dispuesto por decreto, día y hora, para la realización de la sesión, indicó. Enterada de esa decisión, la titular del Concejo le hizo notar que "la fijación de la fecha, lugar y hora de la misma resulta facultad de esta Presidencia", señaló.El Departamento Ejecutivo de la capital entrerriana, busca disponer la instrumentación de un nuevo cuadro tarifario en el servicio de colectivos por decreto. De esta manera, el boleto general pasaría de $14,85 a $22,80, en tanto que en el área metropolitana -que incluye los municipios de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito- el valor sería de $24,80.Pero para que esos nuevos valores entren en vigencia, el gobierno del intendente Sergio Varisco convocó a sesión extraordinaria al Concejo para este miércoles para que dé la aprobación respectiva.El trámite se da en medio de una compleja situación en la cual quienes se han convertido en rehenes de la presión de los transportistas resultaron los usuarios: Ersa Urbano y Mariano Moreno, las dos prestadoras, aplican desde el lunes un diagrama de emergencia, con frecuencias de entre 30 y 50 minutos.Aunque el trámite de aprobación choca con una nota que envió Etienot a Varisco sobre el decreto de convocatoria a sesión del Concejo. Este martes 19, la presidenta del Concejo elevó al Ejecutivo en la que hace notar "que se ha advertido la omisión de presentación del proyecto normativo que se pretende tratar en la sesión extraordinaria solicitada", advierte."En la presentación se acompaña un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 101 del 18/02/2019, aparentemente en vigencia -y que por su numeración resulta previo a la convocatoria del decreto DEM N° 102- por el cual se dispone la adecuación de las tarifas de transporte, pero dicha norma no se encuentra referenciada ni aludida en el Decreto de Convocatoria ni en la nota de elevación", dice la nota firmada por Etienot.Así, le recuerda la viceintendenta, "resulta indispensable la previa subsanación de los errores advertidos a los fines de convocar a la pretendida sesión extraordinaria, destacando que la fijación de la fecha, lugar y hora de la misma resulta facultad de esta Presidencia", remarca la nota.