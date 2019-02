Piden ayuda para reconstruir la casa incendiada de una joven madre

Un voraz incendio destruyó una vivienda ubicada sobre calle Fraternidad 416, en Paraná, durante la noche del domingo. En el domicilio vivía una joven madre con dos niños pequeños, los que afortunadamente no se encontraban en el lugar al momento del siniestro.Se trata de Alicia Barrientos, madre de un niño de tres años y un bebé de cinco meses."Ella perdió todo. No le quedó nada. Y si bien la ayudaron con ropa, calzado y mercadería para los chicos, lo principal que necesitamos es ayuda para que pueda volver a levantar su casa", imploró ante, Claudia Barreto, tía de la damnificada."Queremos que pueda estar en su casa con sus hijos, porque durante estos días están durmiendo en la casa de un familiar", indicó."Si tocas las paredes se caen. Hay que tirarlas para levantarlas de vuelta", comentó al tiempo que imploró por donaciones de ladrillos, chapas, y demás materiales para la construcción.Respecto del siniestro, la mujer comentó que pudo haber sido causado por un cortocircuito. "Vimos un chispeo pero no le dimos importancia. Y a la media hora, mi sobrina vio que salía humo de la casa. Mi marido entró corriendo y cuando abrió la puerta, como el humo estaba encerrado, lo tiró para afuera", rememoró.Y en ese sentido destacó la colaboración de familiares y vecinos que acudieron en socorro."Los vecinos subieron por los techos, uno rompió las chapas para empezar a tirar agua para apagar el fuego y pensamos que el nene había quedado adentro, pero él hacía unos minutos que había salido"."Ellos habían salido por el calor que hacía, porque si no, hubiera sido una tragedia", advirtió Barrientos.Los interesados en colaborar con la familia Barrientos pueden acercarse a calle Fraternidad 416 o comunicarse al 3435132500.