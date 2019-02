El Ventilador: Algunas opiniones sobre el transporte público

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Esta semana cientos de pasajeros de colectivos quedaron varados en las paradas o tuvieron que esperar más de la cuenta para llegar a destino.Este lunes, el ejecutivo municipal, firmó el decreto que establece un nuevo cuadro tarifario, que deberá ser refrendada - o no- por el HCD en una sesión extraordinaria convocada para este miércoles. La norma indica que el boleto general pasará de los 14,85 pesos actuales a 22,80.Según trascendió, llegaría luego otra disposición de la Municipalidad, destinada a subsidiar parte de ese valor, por lo que el precio quedaría establecido en 20 pesos.¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Era urgente aplicar un nuevo aumento en el boleto? ¿Había otra salida para atacar la pérdida de rentabilidad que denuncian las concesionarias del servicio? Desde que se otorgó el nuevo valor del boleto en julio del 2018, ¿mejoró la prestación?La inflación y el aumento del combustible que usan ERSA y Mariano Moreno como justificativo del aumento, ¿no son también realidades atendibles y que sufren diariamente los vecinos?-"Soy una usuaria que utiliza el transporte público. El horario nunca lo cumplen, una viaja como ganado y algunas veces he visto como los choferes tratan mal a gente a la que no le alcanza para pagar dicho boleto y encima les dicen que se bajen. Por dios. Quiero preguntarle si se puede sacarle la concesión a dicha empresa".-"Que pasa con los compañeros de Colonia, Oro Verde con el aumento de boleto y además no tienen la posibilidad de sacar boletos para primaria secundaria y universidad".-"Con tantos subsidios que cobraban las empresas y hasta les pagaban por unidades que estaban paradas en los galpones y en papeles figuraban en circulación ¿todavía piden aumento?".-"Yo no tomo colectivos. Es una vergüenza la misma historia. Esto es un negocio, los concejales dan vergüenza, no representan a nadie y todos los intendentes fueron y serán iguales. Viva la joda".-"Quiero decirle al intendente que antes de aumentar el boleto debiera exigirle a las empresas que mejoren el servicio que es desastroso. Yo uso cuatro viajes por día para ir a trabajar".-"Hoy espere una hora y veinte el cole y llego lleno a la parada. Viajamos como vacas, apretados, y encima quieren el aumento. Son ladrones. Yo propongo no viajar en cole dos días y ahí van a ver las perdidas. Basta de callarnos, siempre robaron".-"La mejor forma de protesta contra el aumento de la tarifa de los coles es que los usuarios no lo usen por una semana, yo se que todos debemos llegar a nuestros trabajos u otras obligaciones pero sería un impacto para la empresa si nos juntamos y no lo usamos por una semana, al día siguiente bajarían la tarifa".-"Es una vergüenza que aumenten el boleto de colectivo. Antes de aumentar tanto, lo que tienen que hacer es que los colectivos anden a horario. Hoy estuve esperando el 11 a las 6.10 de la mañana paso a las 6.45. Por supuesto que llegue tarde al trabajo y para regresar a mi casa a las 12.30 paso a la 13 y venimos como animales, bah, creo que los animales viajan mejor que nosotros".-"Basta de chamuyo, hagan algo por los ciudadanos o váyanse. Lo de los colectivos rebasó el vaso".-"Es un descontrol. Las esperas en las calles con pozos, sin garitas, calles cortadas, la inflación. Te aumentan cuando quieren porque la gente se deja pisotear y todo el combo que se viene de más aumentos ¿por qué no vuelven a los recorridos anteriores? Es un desastre todo".-"Estoy muy enojada con respecto al colectivo. Dan vergüenza, todos. Parece que los votamos para que se nos vengan en contra a los que trabajamos con salarios de miseria. El concejo deliberante que ponga las barbas en remojo".-"A ERSA ya le hubieran tenido que sacar la concesión porque nunca cumplieron. Basta ya de arreglos con los políticos y coimas para seguir".-"Hay que resaltar que por la terminal no pasa ningún colectivo. Una ciudad turística. No lo puedo creer".-"Siempre fue un desastre, nunca llegan a horario y tienen 40 minutos de espera. Y las garitas ni les cuento. Salimos a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a nuestros trabajos".-"Miremos un poco más lejos las personas que no van a poder pagar. Se van a ir caminando, van a aumentar los arrebatos porque va a haber más mujeres con carteras y más personas con celulares. El problema de colectivo está fomentando la delincuencia".-"Necesitamos el tren. Que vuelva el tren a Oro verde. Tiene que haber otra opción de transporte a parte del colectivo que no da abasto".-"Pero ¿no hay un contrato que cumplir? ¿La municipalidad no tiene derecho a intimar a esta empresa?".-"Los colectivos llenos se rompen y rompen las calles. Son empresas y tienen ganancias, no creo que estén trabajando con pérdida. Y gastan más combustibles".-"En Rosario los colectivos de línea tienen aire acondicionado".-"Las empresas, mientras sean subsidiadas, no les importa el servicio que hacen. Aparte no tienen competencia, hacen lo que quieren".-"Que los trabajadores del transporte se autogestionen y dejen de depender de empresas y políticos corruptos".-"Tienen que pensar en los ciudadanos que los votaron y están cómodos con su poder municipal. Piensen en su irresponsabilidad, están comiendo del sueldo que les paga el pueblo".-"El tema es simple? aquí ganan los empresarios. Los concejales y municipios aumentan el pasaje, funcionan 3 días uno detrás de otro limpios, etcétera y después seguimos con lo mismo: media hora de espera, más un viaje de 40 minutos parados, cansados. Somos empleados de comercio y hacemos 4 viajes por día. Nos pega fuerte la situación y nadie hace algo al respecto".-"O sea, Juan Pueblo pagará ¿nada se devaluó? Pregunta cuánto le cargan a los puestos de carga de la SUBE. Se quedan sin saldo a cada rato. Mi gasto mensual es de 445.5 por mes, solo para ir a trabajar y es media jornada. ¿El empleado de comercio? 891 pesos. Multiplicalo por 24 sentados más los parados y amontonados diariamente".-"El año pasado mientras circulaban los colectivos con carteles alarmando por la quita de subsidios, el señor de la Empresa Mariano Moreno estaba corriendo una maratón en Nueva York y sacándose fotos que se hicieron públicas, no se lo veía muy preocupado ¿para eso quieren el subsidio qué les pagamos? ¿Lo reclaman porque no se pueden ir de vacaciones al extranjero? La mugre que tienen los colectivos ¿a qué se debe? Con aumento, sin aumento, con subsidio o sin él, el servicio fue y es un desastre. Funciona bien una semana después del aumento y después vuelve la catástrofe, mugre, incumplimiento de las frecuencias y una historia que se repite. Los concejales y funcionarios de Paraná deberían estar obligados a usar el colectivo, es la única solución que habría para que el servicio mejore".-"No entiendo porque a los de afuera del ejido tenemos tanta diferencia. Yo tengo un hijo que va a la escuela en Paraná, o sea $ 12.40, y mi hija a la escuela Almafuerte y saldría $50. Yo vivo en Colonia Avellaneda ¿qué hago? ¿Que dejen la escuela?".-"Es lamentable. Hacen lo que quieren y parece que las empresas no saben que viven del pasajero. Aparte hay señores choferes que en algunas paradas no paran porque les dio el semáforo y dejan la gente parada".-"Soy empleado de comercio, por lógica tengo 4 pasajes de lunes a sábado. ¿Por qué no hacen una ordenanza para poder acceder al boleto obrero?".-"Lo que pasa es que el transporte se volvió un monopolio y por eso aprietan al usuario como quieren. Es una vergüenza, nadie nos defiende. O para mejor, nadie nos tiene en cuenta".-"Soy de San Benito, el servicio es pésimo y los coches mugrientos. Y esto es una asociación entre la empresa y la municipalidad".-"Acá en calle López Jordán nos sacaron la parada de Rio Gualeguay y López Jordán, no se sabe por qué. Acá esperamos hasta 22 minutos y llegan hasta Churruarín, donde dejan de levantar gente ¿Saben cuántas personas iban en el coche? 39 personas. Éramos animales como íbamos. Olores, no se abren ventanillas. Que salgan los inspectores municipales y revisen todos los coches. Te descompones porque no tomas aire".-"Pregunto ¿por qué el personal que trabaja 8 horas diarias no puede acceder al boleto obrero? Al mes son $ 2188.80. Ayer de las 20 hasta las 21.45 nunca pasó. Termine tomando un remis".-"Que cada candidato a intendente deje de hacer su campaña diciendo que va a llamar a licitación de empresas de transporte ¿Cuándo? Vamos con el que los adorna".-"estoy entrando en la página de horarios de ERSA y la página esta caída. Pregunto... De todos los que se quejan sobre los colectivos digan ¿quién voto a Varisco y a Macri?".-"Vivo en Soldado Bordón y el colectivo que entra al barrio es el 23 y pasa cada 2 horas, hace 4 horarios y el último que pasa es a las 19.30".-"Las líneas de colectivo son un desastre. Hay pocos coches que cambiaron los recorridos, todo está mal señalizado ¿y encima quieren aumentar tarifas? Son unos caraduras".-"Los políticos viven en otro planeta, con grandes sueldos a costa de los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos. La gente se va a cansar en algún momento. Estamos podridos de que nos roben y nos mientan en la cara".-"Habría que plantearle a Oro Verde, Colonia y San Benito que subsidien ellos los boletos, ya que tienen candidatos a intendentes. Creo que no tienen ni idea la cantidad de plata que sale del municipio para subsidiar los 9 atributos y descuentos locales que hay. Se olvidan de la cantidad de boletos de discapacidad con acompañante que hay, universitarios, jubilados, pensionados, y etcétera. Desde que tengo uso de razón, ningún boleto en ninguna ciudad da tanto beneficio como este".-"Soy usuario de Colonia Avellaneda, quería preguntar porque el boleto combinado sirve solamente para Paraná y no para colonia Avellaneda y San Benito. La mayoría de la gente tiene que tomar 4 colectivos para llegar al trabajo. Yo tengo que tomar el colectivo a las 5 de la mañana para poder llegar a las 6 y salgo a las 2 de la tarde y vuelvo a las 3 de la tarde es una lucha constante para poder ir a trabajar todos los días".