Video: Intimaron a Buses Paraná para que restablezca el servicio de transporte urbano

Sobre el aumento del boleto

Se mantiene el conflicto entre la Municipalidad y Buses Paraná, la firma que integran las empresas Mariano Moreno y Ersa. Es que"La empresa está equivocando su procedimiento porque dan a publicidad la modificación de grillas, recorridos y frecuencias, cuando tienen que elevar el pedido a la dirección municipal de Transporte para su tratamiento y la implementación", explicó a, el secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank., indicó Frank.En la oportunidad, detalló que "el pedido de informe tiene que ser tomado como un apercibimiento". Y en ese marco reiteró queY continuó: ", tal es así que se solicitó la convocatoria extraordinaria para su correspondiente tratamiento en el HCD"."Si el HCD no trata el aumento, no se aprueba y el aumento no se efectivizará", dijo Frank.