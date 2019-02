Esta tarde se realizará un pañuelazo en Paraná por el Derecho al Aborto Legal

En el marco del Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal se realizará una concentración a las 19 de este martes en Plaza 1º de Mayo de Paraná. "En todas las ciudades de todo el país se harán pañuelazos simultáneos para visibilizar que estamos en lucha, otra vez, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país", indicó a Elonce TV, Nadia Ahuamada.



"Será para decir con mucha fuerza que las mujeres y las compañeras con capacidad de gestar necesitamos que el aborto sea un derecho garantizado en nuestro país", remarcó, al tiempo que bregó por "Salud sexual y reproductiva y Educación Sexual Integral", entre otras consignas que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Así también, "el cumplimiento del Protocolo de Aborto No Punible que rige en nuestra provincia para las causales de salud y violación".



Por su parte, Luna Badaracco, destacó: "Con este nuevo pañuelazo intentamos que se vuelva a alzar esta marea que el año pasado fue impresionante y pudo llegar a las casas de todo el país".



"No vamos a descansar hasta que el aborto sea legal y este año, nos va a encontrar a todas de pie para lograr este derecho que es fundamental y necesario desde los DDHH y desde un aspecto de salud integral", insistió.



En la oportunidad, las jóvenes adelantaron que, "al interior de la Campaña se está elaborando un nuevo proyecto para que se discuta este año porque las mujeres no podemos seguir esperando, porque nos morimos por abortos clandestinos y porque es nuestro derecho a decidir".



Asimismo, convocaron al Paro Internacional de Mujeres previsto para este 8 de Marzo bajo la consigna "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras".



"Será un paro activo y estamos exigiendo a las centrales sindicales que paren", sentenció Badaracco. (Elonce)