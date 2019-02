Renovaron el pedido de Justicia por Maka Taborda a tres meses de la fatalidad

Familiares y amigos del futbolista Silvestre Maka Taborda, el futbolista que murió el domingo 18 de noviembre de 2018 tras ser atropellado por un auto al mando de Ulises Truffel, concentraron este lunes en la sede del Club Peñarol, desde donde marcharon hasta Tribunales de Paraná para renovar el pedido de Justicia a tres meses del fatal siniestro."Pasaron tres meses y todavía no hay Justicia. La investigación ya está para que este muchacho vaya preso porque él sigue caminando las calles", aseguró a, la madre de Taborda, Ana Molina."Queremos Justicia para que a otra familia no le pase lo mismo que a mí, que este muchacho mate y le quite la vida otro chico", apuntó."Mi hijo era un chico muy querido, y si bien no me lo van a devolver nunca más, queremos que descanse en paz", remarcó la mujer."Tiene que estar preso (por Truffel), no puede recibir otro castigo que no sea ese", insistió."Le pido a los jueces que pongan los pies en la tierra porque él mató. Agarró un auto como si fuera un arma y salió a matar", sostuvo Molina. Y en ese sentido reveló: "Recibí comentarios de que él anda en la calle, en auto".Sobre el día del accidente, fuentes policiales informaron que el Chevrolet Celta colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.