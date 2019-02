Circularán menos colectivos urbanos desde este lunes: regirán nuevos horarios

Los nuevos horarios ya pueden ser consultados en la sección respectiva de la página web (www.busesparana.com.ar).



17/01/2019:



CAMBIO DE HORARIOS - LÍNEAS URBANAS



Los motivos de la reducción del servicio

Desde Buses Paraná se informó que ya está disponible para la consulta, los nuevos horarios del servicio de las empresas ERSA Y Mariano Moreno, que regirán a partir de este lunes 18 de febrero. Es para las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24 y AN (Acceso Norte).Recordemos que este sábado, Marcelo Lischet, desde Buses Paraná, se refirió en diálogo con, a la decisión que llevarán adelante desde el lunes, de reducción de servicios.Buses Paraná es la agrupación que integran las empresas Mariano Moreno y Ersa, que prestan el servicio urbano de pasajeros en la ciudad y localidades aledañas.", comenzó relatando a. El SITU es el Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano.En el mismo sentido afirmó: "Fue elevado este informe por el Secretario de Servicios Públicos al intendente, para que sea esto enviado al Concejo Deliberante. Esa etapa está sin concluir. En el mes de diciembre la Nación deja de enviar los subsidios a las empresas y pone en cabeza de la provincia una parte de los subsidios, que es el 50 %, está contemplado y la provincia viene cumpliendo. La otra parte, que son los mayores costos, no está contemplado"."En enero hemos hecho el esfuerzo de poder pagar los salarios, sin subsidios y sin tarifas, pero en este momento nos vemos imposibilitados de poder seguir haciendo frente a los salarios y al mayor costo del combustible que se multiplicó por cuadro, al desaparecer los subsidios del gasoil. De 10 pesos que pagábamos por litro de gasoil, pasamos a abonar 38 pesos ó 40, el litro de combustible", mencionó.Lischet puntualizó que esta medida se decidió "para prestar el servicio que podemos, con el dinero que tenemos. Para que no tenga mayores inconvenientes la gente, en vez de cortar los servicios, haremos una reducción, y dando al personal las vacaciones que faltan, para no suspender trabajadores".En el mismo sentido, puntualizó: "El día lunes deberían estar saliendo 143 coches, de acuerdo a los datos por planilla. S va a seguir manteniendo la grilla de cien. Los restantes 43 coches no saldrán. Son 80 empleados, se les van a dar las vacaciones correspondientes". Luego evaluaremos la situación."Pretendemos es que la gente sepa cuál es la causa de lo que está pasando. Es una causa no deseada por la empresa y no deseada por la gente". Mencionó que esperan una audiencia con el gobierno municipal.