Un impresionante accidente ocurrió este mediodía en la zona de calles D´Agostino y Amaya, del barrio Santa Lucía, en la capital entrerriana.

Según pudo conocer Elonce, pese a las impresionantes imágenes, no se registraron personas lesionadas en el accidente y el conductor viajaba solo en el vehículo.

El conductor manifestó a los vecinos que lo ayudaron a salir del vehículo, que "bajó la mirada y no se dio cuenta que había un auto estacionado y cuando volvió la mirada a la calle, pegó el volantazo y tumbó", dijo una vecina a Elonce y agregó que "al hombre no le pasó nada". Elonce.com