La obra social cumplió y Enzo tendrá la medicación para su tratamiento

La batalla judicial

Pero la resolución fue apelada

La disputa entre la familia de Enzo Raineri, el nene de 4 años al que le detectaron un tipo de cáncer de riñón y está en tratamiento oncológico en el Hospital Ricardo Gutiérrez, y la obra social provincial parece haber sido superada.Gonzalo Raineri, el papá de Enzo, recibió la noticia. El asesor legal de la obra social provincial, Pablo Testa, le comunicó que la medicación que necesita el pequeño para continuar con el tratamiento posoperatorio ya fue adquirida."Por medio de la presente me dirijo a Usted a fin de comunicarle que el medicamento Qarziba se encuentra ya comprado y conforme nos informa la firma que ha sido adjudicada, el mismo ya ha sido abonado al laboratorio EUSA, el cual está requiriendo contar con un formulario que debe ser completado por la profesional tratante Dra. Mercedes García Lombardi".Testa también se comunicó con la médica tratante de Enzo, García Lombardi, y le hizo conocer que "el medicamento Qarziba 10 envases (Dinutuximab Beta) Apeiron ya ha sido comprado a la firma C&C Medicals SA con domicilio en calle San Blas N° 1859 (?) a quienes se ha encargado desde la Obra Social Iosper las acciones necesarias para la entrega del medicamento referido".Hace un año, Enzo comenzó a sentirse mal. Sus papás lo hicieron ver por los médicos, hasta que en una tomografía le detectaron una malformación sobre el riñón izquierdo y lo derivaron al Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Allá, y a través de diferentes estudios, determinaron que Enzo sufría un cáncer infantil conocido como neuroblastoma IV, de alto riesgo, con metástasis en médula osea y huesos del cráneo. De inmediato, comenzó el tratamiento con quimioterapia.Luego de cinco meses, se vio que el tumor se había reducido lo suficiente como para realizar una cirugía. A la vez, en médula y cráneo ya no había signos de la enfermedad, es decir que su evolución era buena. "Por consiguiente, el protocolo indicaba un autotrasplante de células madres para erradicar la enfermedad por completo. Eso lo finalizó hace apenas dos semanas ?contó el papá?. Como este tipo de tumor es agresivo y suele reaparecer, el tratamiento continúa con radioterapia para quemar la zona donde se alojó el tumor. Además, se realiza la inmunoterapia con una droga llamada dinuximab beta, que es la droga en cuestión. Es una droga muy cara, y solo se fabrica en Europa".Un fallo dictado en primera instancia por el juez de feria Alejandro Cánepa el último 7 de enero hizo lugar al amparo presentado por el papá de Enzo y condenó al Estado a hacerse cargo del pago del 100% del valor de la medicación: 80% a cargo del Poder Ejecutivo; 20% por parte de Iosper.El fallo fue confirmado por el tribunal de feria de la Sala Penal, compuesta por los jueces Bernardo Salduna, Hugo Perotti y Eduardo Romeo Carbó. La sentencia se dictó en forma dividida: Salduna propició hacer lugar a la apelación y revocar parcialmente la sentencia de Cánepa, posición que no compartieron Perotti y Carbó."La negativa del Iosper a dar integral cobertura ?respecto de la prestación requerida? al afiliado Raineri, teniendo el deber legal de hacerlo, constituye una manifiesta ilegalidad que conculca grave y seriamente un derecho que la Constitución Nacional le reconoce explícitamente, no encontrando el suscripto otro camino o vía idóneo ?fuera de la acción de amparo? para reparar la vulneración del derecho afectado, representado entonces la única manera eficaz de garantizar la realización del tratamiento médico al que el menor Enzo Raineri tiene derecho", escribió Perotti en su voto.Ahora, y después de una intimación del abogado que representa a la familia del menor, Ramiro Pereira, el Poder Ejecutivo accedió a cubrir el 100% del costo del medicamento que acompañará la recuperación de Enzo. Fuente: Entre Ríos Ahora