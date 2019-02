Será este domingo 17 de febrero desde las 16, en la Plaza de San Agustín, de Paraná. Habrá además de la música de La Reinita, bandas en vivo, gimnasia, comparsas, indicó la niña a. Habrá servicio de cantina."Me emociona que ya sea el sexto CD. Me dicen `¡ya seis CD, tan chiquita! Me encanta", afirmó a Elonce TV, la niña de 12 años.Al mismo tiempo, aseveró: "Acá en San Agustín está toda la gente que a mí me apoya desde siempre, me acompañan a donde vaya, por eso me hace tan feliz hacer la presentación en mi barrio".