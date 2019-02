Por obras, líneas de colectivo cambiarán parte de su recorrido

La Dirección General de Transporte Urbano y Movilidad Urbana de la Municipalidad informa que se realizan trabajos comprendidos en la obra de Remodelación del Área Central.



Sobre calle Laprida, entre Peatonal San Martin y Buenos Aires, se producirán los siguientes cambios en los recorridos de las líneas del transporte de pasajeros en colectivos:









LINEA 2 IDA: HABITUAL - CORRIENTES - NOGOYÁ - BS. AS. LAPRIDA - HABITUAL





LINEA 6 IDA: HABITUAL - LA PAZ - CORRIENTES - NOGOYÁ - CÓRDOBA - HABITUAL





LINEA 7 VUELTA: HABITUAL - LA PAZ - CORRIENTES - NOGOYÁ - CÓRDOBA -HABITUAL





LINEA 8 IDA: HABITUAL - CORRIENTES - NOGOYÁ - BS. AS. - LAPRIDA - HABITUAL





LINEA 12: HABITUAL - LA PAZ - CORRIENTES - NOGOYÁ - BS. AS. C. GARDEL - HABITUAL





LINEA 15: HABITUAL - LA PAZ - CORRIENTES - NOGOYÁ - - BS. AS. - GARDEL - HABITUAL





LINEA 20 IDA: HABITUAL - LA PAZ - CORRIENTES - NOGOYÁ - CÓRDOBA - LAPRIDA - HABITUAL





LINEA 24 IDA: HABITUAL - LA PAZ - CORRIENTES - NOGOYÁ - CÓRDOBA- HABITUAL