Clausuraron un geriátrico que no estaba habilitado

Clausuraron un geriátrico ubicado en calle Francisco Muñiz y Avenida de las Américas. En el lugar se alojaban tres adultos mayores.



Orlando Gómez, director de Habilitaciones, explicó a Elonce TV que "la semana pasada llegaron denuncias de un presunto local que funcionaba como geriátrico. Este lunes nos hicimos presentes en el lugar, que no estaba habilitado. Intervino también el ministerio de Desarrollo Social para constatar el estado de los abuelos".



"El lugar presentaba una anormalidad administrativa. No cumplimentaron con ningún requisito, no presentaron ninguna documentación para darle habilitación. Cabe aclarar que la Municipalidad habilita la cuestión edilicia, para luego darle lugar al Ministerio de Desarrollo Social", agregó.



Señaló que actualmente hay 45 geriátricos habilitados en la ciudad. Elonce.com